戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在一段感情中，最重要的往往不是浪漫甜蜜的時刻，而是能否在困境中並肩作戰，然而，有些星座在愛情裡，卻常常無法真正做到「共苦」，當遇到挑戰或壓力時，他們容易退縮、逃避，甚至只想享受愛情的美好面，卻忽略了伴侶最需要支持的時候，快來看看你是否上榜。

星座。（圖／IG）

TOP 3：雙子座

雙子座天生好動且追求新鮮感，他們喜歡與另一半談天說地、製造浪漫，但一旦感情面臨現實壓力，例如經濟、家庭或工作困境，往往會顯得不耐煩，他們容易覺得沉重的問題拖累了感情的趣味，甚至會想要逃避對話，用輕描淡寫的方式轉移話題，這使得另一半在艱難時刻，可能感受不到雙子的堅定支持。

TOP 2：射手座

射手座熱愛自由，天性不喜歡被束縛，他們在戀愛裡是最懂得帶來快樂與冒險的伴侶，但遇到困難時，往往缺乏耐心與承擔，他們可能會選擇「先閃再說」，把問題丟給另一半，或以「我需要空間」為理由暫時抽身，雖然射手本意並非冷漠，但這種做法會讓伴侶感受到孤立無援，甚至懷疑彼此感情的真實性。

TOP 1：天秤座

天秤座追求和諧與輕鬆的戀愛氛圍，不喜歡衝突與壓力，他們在愛情裡常扮演體貼的一方，但當感情需要實際承擔或面對困難時，可能會因為害怕破壞平衡而退縮，他們會下意識選擇「不去碰麻煩」，甚至把責任推給另一半來處理，這種逃避現實的態度，讓天秤在困境中顯得不夠可靠，也容易讓另一半覺得自己是孤軍奮戰。

星座, 個性, 戀愛

