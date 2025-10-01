fb ig video search mobile ETtoday

秋季養髮首重「溫和清潔」　頭皮狀態穩定才能養出好髮質

記者曾怡嘉／綜合報導

季節交替髮絲容易乾荒粗糙，就頭皮屑也都出來湊熱鬧，這時應把重點放在溫和清潔，當頭皮洗乾淨，狀態穩定不敏感，自然能養出健康髮絲，秀髮健康了，做好保濕步驟，髮質自然亮起來！

#SACHAJUAN

▲▼秋季養髮。（圖／品牌提供）

▲SACHAJUAN 極淨平衡洗髮露，250ml，1,150元。

▲▼秋季養髮。（圖／品牌提供）

▲SACHAJUAN 極淨平衡潤髮乳，250ml，1,200元。

當洗髮不再只是清潔，更是養成健康髮質的第一步，SACHAJUAN極淨平衡洗潤系列專為深層清潔設計，重啟頭皮平衡，髮肌淨化升級。極淨平衡洗潤系列選用業界公認有效且溫和的抗屑活性因子，兼具高效與低刺激雙重特性，不僅能精準抑制馬拉色菌增生，更能維持頭皮微生態平衡，舒緩敏感搔癢，改善頭皮屑與頭皮異味困擾，適合每日洗護使用。

#OSAJI

▲▼秋季養髮。（圖／品牌提供）

▲OSAJI 森活調理舒緩洗髮露，300ml，$980元。

▲▼秋季養髮。（圖／品牌提供）

▲OSAJI 森活調理修復潤髮乳，300g，1,080元。

OSAJI全新推出的森活調理髮品系列，揀選簡單成分、安全且低敏配方，專為敏感膚質及日常溫和清潔需求而設計，森活調理舒緩洗髮露、修復潤髮乳採用無矽靈配方，適合每日使用，輕柔洗淨皮脂與髒污、滋養頭皮和髮絲。全系列揉合天竺葵、檜木、薰衣草、芳樟、柚子等8款天然精油，木質花香調帶來如深呼吸般的療癒時光，讓洗沐成為替生活增添舒適和幸福感的細緻儀式

▲▼秋季養髮。（圖／品牌提供）

▲KERASILK 絲馭洸 保濕奇蹟水，150ml，1,200元。

不只肌膚講求水感透亮，連髮絲也注重光澤，從韓系水波捲到滑順的高亮直髮，人人都在追求那種自帶反光濾鏡的閃耀質感。但在潮濕悶熱與冷氣交錯的夏秋之際，髮絲常因乾燥、毛躁失去光澤。KERASILK絲馭洸推出全新保濕奇蹟水，以高濃度補水精華質地瞬效滲透髮芯，讓乾枯毛躁一次說掰掰。

關鍵字：

秋冬, 髮絲, 乾荒, 護理, 保濕

