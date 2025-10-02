試開箱／潤到飆髒話！霧面唇膏中少見的奶潤款　上膚直接融化還不卡紋

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

一聽到霧面唇膏，馬上就會讓人聯想到顯老、很乾、推不動之類的關鍵字，但是TOM FORD全新推出的液態唇膏再次顛覆大眾對霧面唇膏的想像，根本就像是一支正在熱鍋上的奶油棒，接觸肌膚瞬間就會融化成飽滿的色澤，可以說是從未見過如此絲滑的質地。

不只是在眼影盤封神，TOM FORD這次全新推出的液態唇膏系列，從英文名稱「FUCKING FABULOUS」就可以知道它有多厲害，讓命名者都忍不住飆髒話！雖然看起來與常態唇膏沒有不同，但是塗抹起來的手感絕對讓人上癮，一次10支顏色更是從裸粉、玫瑰色調到玫紅、酒紅色通通都有，可以說是囊括了女性大部分的使用場合，算是頗為完整的系列。

而液態唇膏絕不是質地上變化而已，更是以柔軟細膩的plongé皮革觸感獲得啟發，從塗抹的順間，到外包裝黑色長方形的管身設計，也是將人造皮革融入其中，並且延續TOM FORD一貫的建築美學，在結構與比例完美平衡的狀態下，賦予女性更加多面性感的自信態度。

日系專業彩妝ADDICTION以亞洲視角展現出時髦妝容態度，在2025年秋冬全新推出癮釉水光嘟嘟唇膏系列，有別於今年較為流行的潤色護唇膏，雖然擁有極致水感的潤澤效果，但是顯色度依然可以滿足玩色日常，一層就能擁有個性態度，同時又不會過於誇張，算是盲選也可以輕鬆找到適合唇色的單品。

可以創造釉光唇妝的關鍵，就是因為癮釉水光嘟嘟唇膏擁有高達90%的高比例精華成分，多達8種的天然美容油添加，上色同時又有護唇功能，而且更能幫助修飾唇紋，打造飽滿澎潤的立體雙唇。