水喝不夠會怎樣？不愛喝水的「5個壞處」　讓記憶力也變差

▲水喝不夠的影響比你想像大。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

我們常聽多喝水對身體好，其實水對人體的重要性不言而喻，人體約有六成是由水分組成，水參與了血液循環、養分輸送、體溫調節以及新陳代謝等功能。如果長期喝水不足，對健康恐有危害，不愛喝水的你，以下幾點要注意。

#影響代謝與排毒



水分不足會讓血液濃稠，養分與氧氣的運送效率下降，同時廢物代謝減慢，腎臟負擔加重。這容易造成尿液顏色偏深，甚至增加結石的風險。當體內毒素排不出去時，皮膚也可能變差，長痘或顯得蠟黃。

#容易導致便秘

腸道需要足夠的水分來軟化糞便，幫助蠕動。喝水不夠時，大腸會反覆吸收糞便中的水分，導致糞便乾硬、排便困難。長期下來，不只會便秘，還可能造成痔瘡或腸道不適。

#影響專注力與情緒

水分不足會讓腦部血流減少，造成頭暈、注意力不集中，甚至心情焦躁。有研究顯示，輕度脫水就可能降低專注力和記憶力，讓人更容易疲勞。這也是很多人下午容易感覺「腦霧」的原因之一。

#增加心血管與肌肉的負擔

水分不足時，血液循環效率差，心臟需要更用力地運作來維持供血；同時，肌肉缺乏水分會更容易痠痛或抽筋。尤其在運動時，若沒補充足夠的水，很容易發生脫水症狀，甚至中暑。

#加速肌膚老化

缺水會讓皮膚的屏障功能下降，角質層含水量不足，導致乾癢、粗糙，細紋也更容易浮現。很多人以為只要擦保養品就能補水，但如果體內沒有足夠水分，外在保養效果也會大打折扣。