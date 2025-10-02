每天都好累？營養師提醒「4類食物」少吃　血糖升降過快易疲憊

▲精緻澱粉會讓身體產生疲累感。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

明明睡飽還是覺得好疲憊？小心可能是因為飲食造成的反作用，營養師程涵宇盤點4種食物讓你越吃越累，小心別踩雷！

#精緻澱粉→白吐司、白米飯、甜甜圈

精製澱粉纖維含量低，升糖指數（GI值）偏高，吃下去後，澱粉很快被分解成葡萄糖，血糖短時間內快速上升。血糖升高後，胰島素大量分泌，把葡萄糖送進細胞，這時血糖可能在短時間下降過快，讓人出現「血糖低落」的感覺，會覺得頭昏、想睡、沒力氣。

#含糖食物→含糖麥片脆片、含糖飲料

麥片是健康和充滿活力的早餐選擇，但請留意好吃的麥片有添加許多糖來提味，研究發現許多早餐麥片含糖量糖占許多中總碳水化合物的50%，高糖的食物除了會讓血糖快速波動產生疲勞感，也會增加身體對含糖食物的渴望，在吃甜食的同時也造成一個熱量消耗、疲勞的惡性循環。

#酒

雖然適量酒精可以幫助身體放鬆，但是喝太多，會降低睡眠品質和睡眠時間，隔天一早上醒來反而覺得頭昏腦脹。

#咖啡

適量喝咖啡其實很棒，研究發現喝咖啡可以降低帕金森氏症等神經退化疾病風險26~34%，但也有研究發現，過多的咖啡因會對睡眠品質產生負面影響，更重要的是，若經常依靠咖啡來提神，而不是適當的營養和睡眠，反而會讓身體越來越累。