fb ig video search mobile ETtoday

「這不是孤僻」長大後不想過生日　代表你更知道何謂幸福 

>

▲生日,派對,慶祝,蛋糕。（圖／unsplash）

▲長大後不想過生日的人，具有幾種特質。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在生日當天想開心慶祝，留下特別回憶的人很多，但其實在生日當天選擇低調、甚至把它當成平凡一日的，也大有人在。其實在這天自己誕生到世界上，確實讓這天變特別，不過隨著年齡增長，很多人長大後對「生日」看法漸漸轉變，關掉臉書的生日提醒、低調的度過這些時刻，這類人通常都有幾種特質。

▲生日,派對,慶祝,蛋糕。（圖／unsplash）

會感受生活的小幸福
其實生活裡很多讓人幸福的時刻，都是零碎的分佈在次次發生的一刻間，能在慌忙的生活中感受到並珍惜的人，通常不需要什麼大排場來營造特定的回憶，考試前的一支霜淇淋、開會後的一杯安靜的咖啡、看見路上小孩對你微笑、吃到了不錯的甜點、在路上幫助老婆婆過馬路，這些累積而來的富足感，都能讓某天變成特別一天。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

比別人更堅強
對比生日喜歡收到大量訊息祝福的人們，低調過生日的人更看重深化的友誼，他們的友情求精不求多，自然的對於外界的觀感，也有更高的抗壓性，他們只在乎真正有意義的批評，不會試著討好每個人，保有更多的自己。

▲閨蜜,死黨,麻吉,朋友,好友,姐妹。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

比起工作壓力，更討厭人情壓力
此類的人比別人更清楚，人情債是最難處理的，自然也不喜歡延伸出來的壓力，打開臉書生日通知，當天百封祝福訊息湧進，雖然朋友都是好意的祝賀，但之後若其中一個過生日當天忙到錯過怎辦？會不會對他不好意思？對人際關係的敏感度高，要維持的心力也就更大，與其疲於奔命，不如就守著幾個知己就好。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

重點在自己身上
很多人認為低調的人是因為不喜歡做主角，喜歡留在配角的角色，其實這不一定正確，每個人在自己人生裡都是主角，端看「你自己能把自己當成主角」還是「要需要別人來告訴你，你是主角」，前者比後者更多了一份自信，他們能夠富足自己，並找到讓心情快樂的事。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

關鍵字：

過生日, 心態, 特質, 低調, 幸福

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

貝克漢摟腰又打傘變女兒保鑣　「貝嫂」拎愛馬仕上班氣場超強

貝克漢摟腰又打傘變女兒保鑣　「貝嫂」拎愛馬仕上班氣場超強

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

LIFE經典／世界最大單塔不對稱斜張橋明年通車　將成台灣新地標

LIFE經典／世界最大單塔不對稱斜張橋明年通車　將成台灣新地標

泰勒絲Gucci性感禮服上身魅力十足　寫歌暗諷冷落Rosé女歌手 中秋節85度C咖啡「第二杯4折」　無印良品滿299元送零食 秋冬被喵星人正式接管！LV手袋變萌了、蔡依林18萬貓咪晚宴包搶到斷貨 李千娜40歲身材管理堪稱教科書級別　不忌口、不挨餓、不復胖靠4招 35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰 7款高層次日系短髮範本！酷帥狼尾、公主切短髮不整理也好看 2025奶茶色球鞋推薦！8雙百搭質感款一次看　IU、Jisoo同款先鎖定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面