雅柏推千禧年份《Vintage_Y2K 24年》　百富再添故事系列12年甜酒桶

▲雅柏取於千禧年份的《Vintage_Y2K 24年》在台上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

雅柏（Ardbeg）近期推出《Vintage_Y2K 24年》，向酒廠重生的千禧年代致敬，首度採用 Amontillado 雪莉桶熟成，呈現不同於以往的層次風味；百富（The Balvenie）則在「窖藏奇遇」故事系列中，推出 12 年蒙地亞甜酒桶單一麥芽威士忌，數量稀少且以單一酒桶裝瓶，標註獨立桶號，突顯其收藏價值。

雅柏《Vintage_Y2K 24年》是品牌千禧年份系列2.0的限量之作，酒液來自酒廠重啟產能時的庫存，並結合退役前的51年歷史蒸餾器所產原酒。首次置入 Amontillado 雪莉桶換桶熟成，與經典波本桶酒液融合後，展現杏仁堅果、奶油太妃糖、黑醋栗與皮革香氣，並疊加泥煤煙燻、煤焦油與木炭的深沉調性。酒精濃度47.8%，容量700ml，售價28,100元，即日起於全台指定菸酒專賣店與酒吧販售。

百富首席調酒師 Kelsey McKechnie 延續「窖藏奇遇」系列的實驗精神，推出 12年蒙地亞甜酒桶單一麥芽威士忌。自2012年起於西班牙蒙地亞甜酒桶中熟成12年，聞香帶有蜂蜜與糖漬水果的甜味，入口展現香草橡木、辛香與果乾層次，尾韻清爽。此酒款僅於全台美式賣場限量首發，700ml酒精濃度47.3%，售價1,880元。

百富「窖藏奇遇」系列也包含其他限量作品，如11年匈牙利紅酒桶、14年美國波本桶、17年全新西班牙橡木桶及18年法國皮諾甜酒桶，售價自3,320元至11,000元不等，通路涵蓋特選菸酒專賣店、私藏酒窖與免稅通路。

