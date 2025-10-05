fb ig video search mobile ETtoday

開放三明治加「肉紙」超好吃！Marimekko期間限定咖啡館隨便拍都美翻

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）
▲Marimekko攜手台中Sundate café打造期間限定咖啡館。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台中報導

滿街都是咖啡店，好拍又好吃才能征服人心。芬蘭生活品牌Marimekko在台中與Sundate café攜手推出期間限定企劃，明亮寬敞的兩層樓空間處處可見Marimekko的經典印花，保證還沒進門就會拍不停。來一份加了「肉紙」的北境花園開放三明治，與朋友開心聊天，或是點一杯霓彩雲朵拿鐵，打開想看了很久卻沒看的書，都是最棒的充電與享受。

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲Unikko印花布從兩層樓高的牆面垂墜而下。

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲限定餐點盛裝在Unikko餐盤裡。

Marimekko的印花總是給人滿滿能量，這次開設限定咖啡館，選擇大家最熟悉的罌粟花Unikko（游霓可），以及結合各種植物與花卉的Tiara（皇冠）交替運用。靠近這幢建築，會先看到從兩層樓高的牆面垂墜而下的巨幅Unikko印花布，彷彿迎接著客人進入，店內工作人員全都穿著Marimekko圍裙，桌子的桌面換上Tiara印花、抱枕是Unikko，玻璃窗上是Unikko大朵罌粟，整個空間「很多印花」，但一點都不覺得浮誇，反而放鬆又療癒。

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲室內空間明亮舒適。

小院子裡也有座位，早一點或是傍晚，可以選擇坐在室外，感受更自在的空氣，院子並搭了白色帳篷，坐在裡面頗有野餐或露營的錯覺，是城市裡難得的宜人感受，如果天氣炎熱，還是別忘了走到外面拍美照，太陽光灑落，每個角落都超好看。

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲坐在小院子裡感受自然氣息。

美美的空間要有好吃的食物才最高明，Marimekko期間限定咖啡館既然攜手高人氣的Sundate café，這點自然沒問題，除了原本就有的美食，3款盛裝在Unikko餐盤裡的限定餐點都相當可口，北境花園開放三明治組合了鮮蝦、酪梨與優格醬，最特別的是撒了打碎的「肉紙」提味，整體意外的協調，忍不住一口一口吃光光。

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲北境花園開放三明治。

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲午夜莓語巧克塔。

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲霓彩雲朵拿鐵。

甜點和飲料同樣厲害，午夜莓語巧克塔以芬蘭仲夏夜和森林漿果為意象，黑巧克力與覆盆莓交織出濃郁的滋味，霓彩雲朵拿鐵則從北歐天空的雲彩找到靈感，在柔滑的奶泡上裝飾著鮮奶油、莓果醬與藍莓，喝得到甜蜜與幸福感。Sundate with Marimekko期間限定咖啡館至10月31日，位在台中西屯區，找時間去坐坐吧！

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲店內販售Marimekko商品。

【同場加映】

選品店MARAIS 瑪黑家居邁入11周年，推出店鋪特別企劃，在台北敦南旗艦門市打造3大設計燈具品牌的主題風格體驗，來自世界各地的設計燈具，跳脫了單純的照明功能，強調「光線是氛圍的靈魂」，讓人們在任何時刻都能找到一盞契合的燈。

3大品牌包括來自丹麥，展現北歐工藝與溫潤氛圍的&Tradition、近期在社群爆紅的韓國燈具品牌ILKW，以柔和曲線與自然光影營造空間氛圍，以及另一個來自丹麥的品牌Ferm Living，注重自然與工藝細節，設計實用又兼具感性。

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲丹麥品牌&TraditionFlowerpot VP9 無線桌燈．由設計大師Verner Panton於1968年設計，帶有圓形吊墜懸掛半圓頂燈罩上。

▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲韓國ILKW Snowball無線桌燈，可愛的雪球造型，兼具造型及實用機能。
▲Marimekko咖啡店。（圖／品牌提供）

▲丹麥Ferm living ARUM無線桌燈，以海芋為設計靈感，不對稱花瓣形燈罩十分優雅。

► IKEA「在地食材餐」鹹蛋黃、炸蓮藕入菜　吃滿200元還送200抵用券

►Jo Malone琉彩工藝玻璃瓶好美　CULTI聯名ELIE SAAB出香氛

 

Marimekko, Sundatecafé, 期間限定

