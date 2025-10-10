IKEA萬聖節系列鬼魅有夠可愛！星巴克夜光杯閃亮登場

記者蔡惠如／綜合報導

萬聖節腳步將近，不只是甜點、南瓜派上桌，連家裡與手上的咖啡杯都開始換季。IKEA與星巴克分別推出萬聖節限定系列，前者從居家佈置出發，用黑貓、幽靈和南瓜打造節慶氛圍；後者則讓日常咖啡多一點魔法元素，以夜光與冷變杯款吸引收藏族目光。

▲IKEAKUSTFYR填充玩具，原價349元，卡友價295元。（圖／品牌提供）

IKEA今年的萬聖節系列KUSTFYR，以黑貓、幽靈、蜘蛛為主角，讓家中不用大改造也能多一點「搞怪感」。44公分高的黑貓填充玩偶超有存在感，軟綿綿的氣氛放在沙發或床頭都很適合，原價349元、卡友價295元；南瓜造型蠟燭與玻璃罩裝飾，則能輕鬆成為玄關亮點，售價99元起，此外還有超可愛的鬼魅吊飾，圓滾滾好友逗趣感，把萬聖節都變萌了，售價349元。

▲KUSTFYR鬼魅吊飾，售價349元；KUSTFYR貓蠟燭，售價179元。

▲HÖSTAGILLE附蓋裝飾碗，售價699元；HÖSTAGILLE 2芯香氛杯狀蠟燭，售價249元。

若想延續到秋季氛圍，IKEA同時推出HÖSTAGILLE秋季系列，包含南瓜造型附蓋裝飾碗、木質麋鹿擺飾與香氛蠟燭，售價99元起。

▲HÖSTAGILLE托盤，售價119元；HÖSTAGILLE香氛杯狀蠟燭，售價99元。

星巴克則將萬聖節氣氛帶到咖啡桌上，以「黑貓魔法咖啡館」為概念推出夜光、冷變與不鏽鋼系列杯器。「黑貓精靈帽溫變馬克杯」遇熱後帽子會變色，宛如魔法瞬間發動，355ml售價950元；「萬聖魔法屋夜光不鏽鋼TOGO冷水杯」夜光設計在暗處閃著微光，成為隨行焦點，473ml售價1,200元。

入門款「20OZ萬聖冷變TOGO冷水杯」則適合通勤族日常使用，591ml售價280元。除杯器外也推出一系列黑貓主題配件，如絨毛零錢包、MINI熊寶寶、黑招財貓鑰匙圈與矽膠熱水袋附黑貓造型袋，售價480元起。