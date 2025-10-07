巴黎時裝周／Balenciaga新設計師首秀！「高訂級日常」下顆爆款包悄現身

記者鮑璿安／巴黎報導

繼創意總監大風吹之後，今年巴黎時裝周看點莫過於各大新任掌舵者的首秀，其中之一是由Pierpaolo Piccioli執掌的BALENCIAGA 2026夏季系列（Summer 26 Collection），他以「心跳」（Heartbeat）主題象徵品牌精神的再啟動，並延續品牌創辦人Cristóbal Balenciaga對剪裁、輪廓與人性美學的探討，將經典建築式線條以當代語彙重構，Piccioli以標誌性的玩味色彩，為BALENCIAGA帶來了又一次重生。

▲安海瑟薇（Anne Hathaway）現身前排備受矚目，她身穿黑色搖滾印花T恤。（圖／品牌提供）

本次秀場星光熠熠，其中安海瑟薇（Anne Hathaway）現身前排備受矚目。她身穿黑色搖滾印花T恤，搭配長皮手套與黑色大裙襬，造型既率性又帶著戲劇張力，完美呼應品牌強調的「結構之美」。配上深色墨鏡與簡約耳環，她以一貫的冷冽氣場詮釋BALENCIAGA女性的力量感。

大秀氛圍：傳統巴黎沙龍的現代演繹

秀場選址於Kering總部登場，並重現巴黎式沙龍氛圍，空間縈繞著品牌新香氛「Getaria」的氣息——這款香氛以創辦人Balenciaga的西班牙故鄉命名，象徵品牌根源的延續。燈光柔和灑落，模特步履之間如雕塑般靜謐，展現極致的線條與比例掌控。黑白對比的服裝與結構廓形相互呼應，傳遞出一種近乎建築感的視覺震撼。

經典對話當代：以身體為設計原點

本季系列強調「人」在設計中的主體性，從身體的流動性出發，探索面料與形體之間的張力。Pierpaolo Piccioli在前任設計師Demna的街頭流行語言上進行改革，以自身擅長的高級訂製手法製衣，雕塑般的剪裁與精準比例展現出服裝的生命力，持續在品牌傳統美學下穩重進化。無論是俐落的皮革披肩、解構式白襯衫，或以Gazár布料製成的立體禮服，皆將織物的力量化為造型語言。

Piccioli深入研究品牌典藏，為模特製作了超輕量的防護緊身衣，好讓她們能在穿著歷史級的原版服裝時不損害布料，「除非親眼看到Cristóbal設計的服裝在真實身體上流動，否則無法真正理解它的靈魂。」Piccioli在秀前也如此說。皮革上衣與低腰長褲展現品牌對輪廓的極致掌握；粉色立體裙裝則以氣球狀結構呼應Balenciaga經典高定時期的優雅基因。從羽毛披肩到皮革斗篷，整個系列在極簡與雕塑之間取得微妙平衡。

直擊大秀話題配件包款





▲Pierpaolo Piccioli操刀的全新Balenciaga包款現身。（圖／記者鮑璿安攝）

Pierpaolo Piccioli對包款配件的詮釋也十分值得深聊，這次全新「Bolero」手袋正式亮相，柔軟可摺疊的廓形，延續Balenciaga的實用功能美學。經典的機車包Le City仍是主軸看點，以不同材質和尺寸煥發新生。在近年來廣受好評的Rodeo包款，本季也乘勝追擊帶來許多廓形柔軟的新款式，名為「Paris 7」的全新手袋同樣延續極簡意涵，低調外觀下搭配鮮明的撞色內襯，給人滿滿的開袋驚喜！

▲光澤感的紅色防水布風衣、蓬鬆感十足的黑色立體袖設計，甚至出現以降落傘布料製成的風衣與洋裝，搭配上標誌性的多重色彩 。（圖／品牌提供）

