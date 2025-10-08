巴黎時裝周／CHANEL新2.55包、斜紋軟呢大改革！Matthieu首秀迷人之處解析

記者鮑璿安／綜合報導

作為本次巴黎時裝周最後一夜的壓軸大秀，時尚迷將目光統一集中在藝術總監Matthieu Blazy操刀的香奈兒（CHANEL）2026春夏系列大秀，作為他上任後的首秀，以主題《Une Conversation》（一場對話）展開跨越時空的對話。在香奈兒眾多經典符碼的基礎上，Matthieu Blazy以自身的超強設計功底翻玩並改寫，打造戲劇張力滿滿的造型，引領世人走入全新的香奈兒宇宙。





▲巴黎大皇宮一直是香奈兒大秀的經典場地，此次化作星球宇宙般的夢幻伸展台，帶給大眾如夢似幻的觀秀體驗 。（圖／品牌提供）

巴黎大皇宮一直是香奈兒大秀的經典場地，此次化作星球宇宙般的夢幻伸展台，帶給大眾如夢似幻的觀秀體驗。而Matthieu Blazy作為香奈兒的新任藝術總監，他選擇以「矛盾的美學」為開端，並提到：「香奈兒根植於愛。現代時尚的誕生源自一段愛情故事，這正是我認為最美的地方。它超越時空，象徵自由——由嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）爭取並體現於時裝之中的自由。」從香奈兒經典的中性風格出發，靈感來自嘉柏麗曾穿著摯愛Boy Capel的襯衫的故事。本季將男士襯衫以Charvet工坊合作重新打造，襯以鍊帶細節與寬鬆比例，象徵女性自由與自主的延伸，極簡的翻領細節、肩線塑造了香奈兒女性的更多未知可能性。

斜紋軟呢一直是品牌根源之美，在此基礎上Blazy選擇加入英倫結構剪裁，經改良後更顯輕盈，像是各種不收邊的細節、邊緣毛邊自然垂落，展現剛柔並濟的姿態。女裝套裝中融入手工流蘇、金線刺繡與自然垂墜的真絲布料，以高超工藝翻玩斜紋軟呢，讓經典得以持續流傳。大秀壓軸造型是一套極具分量感的流蘇花卉裙裝，在走動之間產生極大的生命力，而秀上幾乎無所不在的花卉主題，則起源於香奈兒女士的摯愛Boy Capel過去送花給她的浪漫故事，綻放出跨越世代不朽的情緣。

配件方面，2.55經典包以揉壓皮革重新詮釋，外觀看起來如同扭曲一般，以柔軟結構搭配金屬鏈條，呈現多元的樣貌。而呼應宇宙主題的玻璃星球造型飾品、琺瑯鍊帶項鍊與巴洛克珍珠耳環，讓整體造型兼具夢幻與力量。鞋履則維持香奈兒經典的雙色鞋頭設計，低跟款式更顯輕盈日常感。





▲2.55經典包以揉壓皮革重新詮釋，外觀看起來如同扭曲一般 。（圖／品牌提供）

秀場嘉賓陣容星光熠熠，香奈兒品牌大使Jennie身穿天藍色細肩帶連身裙，搭配鵝黃色肩背包，造型清新又具春日氣息。而剛官宣的品牌大使、奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）則以率性白襯衫搭配淺藍西裝褲登場，手拎紅色經典包，簡潔卻不失力量，展現成熟女性的從容姿態。





▲香奈兒品牌大使Jennie與妮可基嫚（Nicole Kidman）現身秀場 。（圖／品牌提供）

▲光澤感的紅色防水布風衣、蓬鬆感十足的黑色立體袖設計，甚至出現以降落傘布料製成的風衣與洋裝，搭配上標誌性的多重色彩 。（圖／品牌提供）

Saint Laurent 2026 春夏女裝系列盛大登場，品牌創意總監 Anthony Vaccarello 以電影般的敘事氛圍，將經典符碼與當代語言交織，打造出一場既浪漫又充滿力量的時尚篇章。為呼應春夏時節的輕盈理念，材質上也進一步改革，光澤感的紅色防水布風衣、蓬鬆感十足的黑色立體袖設計，甚至出現以降落傘布料製成的風衣與洋裝，搭配上標誌性的多重色彩，致敬了 1966 年 Yves Saint Laurent 開創的 Rive Gauche 成衣系列。壓軸的亮橘色荷葉邊禮服，層層堆疊如雕塑般的結構，既致敬高級訂製的浪漫，也彰顯了Anthony Vaccarello拿手的戲劇性。