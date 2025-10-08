經血出現血塊屬正常！專家：出現「5種跡象」應盡快就醫

▲女生應留意經血狀況，若有不適請盡早就醫。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

月經中出現血塊正常嗎？專家表示，正常情況下出現血塊大小小於5元硬幣屬於正常，但若是經期內有下列5種跡象，可能是身體發出警訊，務必尋求醫師診斷與治療。

月經中出現血塊代表血小板正在發揮正常的凝結功能，如果血塊大小小於5元硬幣，看到「經血黑」、「有血塊」，都是只是代表月經量變少或是最近子宮收縮較慢，並不會對身體造成影響和月經不順，但如果血塊量特別多，並且生理用品短於建議時間就開始滲漏，很有可能是子宮或凝血功能出現異常，建議進一步就醫檢查。

耶魯大學醫學院婦產科和生殖科學臨床教授MaryJaneMinkin博士指出，正常情況下，有月經血塊是很正常的，但若體積太大，仍建議就醫。而當有以下5種跡象，就該多多留意並觀察。

#經血量過大

正常期況下經期血量將因個人體質而異，通常經期前2~3天最多，後面會慢慢減少！如果量大於平時正常流量，就要特別留心唷！可以再觀察下次經期來時，是不是也有量過大的情況，必要時與諮詢醫生。

#經期突然變長

與平常周期不同，經期持續超過一個星期。

#血塊大

血塊大小超過10元硬幣，或停經之後出現不明血塊。

#血塊出現頻率高

經期間天天都有血塊，或1~2個小時就出現過多的血塊。

#異常的經痛

除了血塊，伴隨著劇烈腹部疼痛，甚至出現疲勞、貧血、痙攣情況。