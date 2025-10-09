玉澤演來台公開現身時間曝！Loro Piana新店10/16開幕　最新爆款保齡球包變優雅

記者林明瑋 / 台北報導

義大利品牌Loro Piana以高級羊絨聞名，近期又因為化妝包型的Extra Bag太熱門甚至一包難求，知名度更增。Loro Piana將在台北101開設專門店，10月16日下午1點將舉辦開幕活動，明星加持是必然，除了入圍金鐘獎最佳女主角的楊謹華，屆時韓星玉澤演也會現身，粉絲們快把時間空出來，有機會近距離見到他！

▲玉澤演今年4月為腕錶品牌沛納海拍形象照，展現優雅氣質。（圖 / 翻攝taecyeonokay IG）

玉澤演來台相當多次，2019年更曾任台灣觀光代言人，和台灣很有淵源，前次來訪跑步跑到一半，逛進建國花市，非一般觀光行程，相當接地氣。此行為新店開幕站台，造型備受矚目，低調奢華的Loro Piana與他帶有的貴公子氣質頗為相投，一定會加成出破表的帥度。

▲Loro Piana Needle包簡約優雅。

Loro Piana台北101店以標誌性Kummel釉面瓷磚外牆搭配暖色調內裝，並設有南亞區首間私密貴賓室，提升購物體驗，展現低調奢華的格調。Loro Piana的Extra Bag造成一股化妝包炫風，下一個爆款預計是最近推出新的Needle包，是以保齡球袋為原型，創意變奏後誕生的設計，外觀沒有過多裝飾，洗鍊優雅的輪廓就是特色，推出細緻粒面皮革、絲絨小牛皮和粗花呢材質，以整塊皮革優雅地連接袋身兩側，突顯頂部的俐落輪廓。

▲Loro Piana Needle包有多種色調可選擇，159,500元。





▲Loro Piana熱門的Extra Bag。

最近不少精品開設新店或重新裝潢，包括新光三越台南新天地有BALENCIAGA、BOTTEGA VENETA，兩個品牌都在2026春夏系列由新設計師操刀，未來必有不同風景，Thom Browne則進駐高雄漢神巨蛋，插旗南台灣。