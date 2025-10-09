fb ig video search mobile ETtoday

玉澤演來台公開現身時間曝！Loro Piana新店10/16開幕　最新爆款保齡球包變優雅

>

記者林明瑋 / 台北報導

義大利品牌Loro Piana以高級羊絨聞名，近期又因為化妝包型的Extra Bag太熱門甚至一包難求，知名度更增。Loro Piana將在台北101開設專門店，10月16日下午1點將舉辦開幕活動，明星加持是必然，除了入圍金鐘獎最佳女主角的楊謹華，屆時韓星玉澤演也會現身，粉絲們快把時間空出來，有機會近距離見到他！

▲玉澤演 loro piana。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲玉澤演 loro piana。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲玉澤演今年4月為腕錶品牌沛納海拍形象照，展現優雅氣質。（圖 / 翻攝taecyeonokay IG）

玉澤演來台相當多次，2019年更曾任台灣觀光代言人，和台灣很有淵源，前次來訪跑步跑到一半，逛進建國花市，非一般觀光行程，相當接地氣。此行為新店開幕站台，造型備受矚目，低調奢華的Loro Piana與他帶有的貴公子氣質頗為相投，一定會加成出破表的帥度。

▲玉澤演 loro piana。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲玉澤演 loro piana。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Loro Piana Needle包簡約優雅。

Loro Piana台北101店以標誌性Kummel釉面瓷磚外牆搭配暖色調內裝，並設有南亞區首間私密貴賓室，提升購物體驗，展現低調奢華的格調。Loro Piana的Extra Bag造成一股化妝包炫風，下一個爆款預計是最近推出新的Needle包，是以保齡球袋為原型，創意變奏後誕生的設計，外觀沒有過多裝飾，洗鍊優雅的輪廓就是特色，推出細緻粒面皮革、絲絨小牛皮和粗花呢材質，以整塊皮革優雅地連接袋身兩側，突顯頂部的俐落輪廓。

▲玉澤演 loro piana。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲玉澤演 loro piana。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Loro Piana Needle包有多種色調可選擇，159,500元。

▲玉澤演 loro piana。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Loro Piana熱門的Extra Bag。

最近不少精品開設新店或重新裝潢，包括新光三越台南新天地有BALENCIAGA、BOTTEGA VENETA，兩個品牌都在2026春夏系列由新設計師操刀，未來必有不同風景，Thom Browne則進駐高雄漢神巨蛋，插旗南台灣。

►米蘭時裝周／BV新設計師首秀！從蛇鱗大衣到流蘇包　高超炫技新篇章

巴黎時裝周／Balenciaga「高訂級日常」下顆爆款包悄現身

關鍵字：

玉澤演, Loro Piana

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「最懶散星座」Top 3公開！　第１名要看到「效益」才肯動起來

「最懶散星座」Top 3公開！　第１名要看到「效益」才肯動起來

戀愛就人間蒸發！「重色輕友」星座Top 3 　第一名最常放朋友鴿子

戀愛就人間蒸發！「重色輕友」星座Top 3 　第一名最常放朋友鴿子

《許我耀眼》趙露思「骨相美人妝」滿滿高級感！4技巧用一筆畫出立體度

《許我耀眼》趙露思「骨相美人妝」滿滿高級感！4技巧用一筆畫出立體度

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　雙十連假前先來喝一杯 「越得不到越想要」星座Top 3　獅子遇到難以征服的對象就更想挑戰 孫藝真與Lisa撞卡哇伊小猴公仔　夢奇奇爆紅掀流行 Swatch史努比錶不只賣一天了　月相變霸氣手指展現號召力 巴黎世家總監戴不到2500元CASIO上秀　網讚好品味與標價無關 周年慶開跑！OWNDAYS消費抽迪士尼雙人遊、QUIKSILVER秋冬新品兩件享8折 泰勒絲俏麗裝扮不搶新娘風采　戴卡地亞LOVE手環獻祝福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面