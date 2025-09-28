米蘭時裝周／RM亮相BV新設計師首秀！從蛇鱗大衣到流蘇包　高超炫技新篇章

記者鮑璿安／綜合報導

2026春夏米蘭時裝周上的看點之一，便是設計師Louise Trotter作為Bottega Veneta 全新創意總監揭曉上任後的首張答卷，她以女性設計師的角度詮釋出品牌嶄新美學，將高級工藝結合編織傳統華麗革新，同時也以品牌創辦人之一、首位女性創意總監Laura Braggion的歷程為靈感發想，猶如重回品牌的「青春期」。品牌全球首位代言人防彈少年團BTS隊長RM金南俊也來到秀場，身穿簡約的針織衫和卡其色褲裝，以自身的超強話題助陣。

Louise Trotter在接受外媒訪問時提及自己的創作心境，「我就像待在糖果盒裡一樣，我希望大家相信，我的成功來自於我的作品與自我，而不只是因為我是女人。」本季的西裝外套與大衣，以誇張的肩線與寬鬆的比例登場，廓形別具戲劇性，但細節則是絲絲入扣，米色大衣配上編織圍巾，將極簡結構與品牌經典細節融合；深酒紅色皮革外套則以立體菱格壓紋展現宛如蛇鱗的質感，搭配白色羽毛般的領飾，實現硬挺與柔美巧妙交織，在皮革處理上展現高超技法，行走之間如羽毛輕盈流動，Trotter 用建築般的結構，重新定義女性在力量與優雅之間的平衡。

這一季最令人驚喜的是材質的探索，模特兒穿著一件由米白色羽毛感纖維打造的上衣，搭配寬鬆白色長褲，行走間流動感十足。這件設計實際上採用的是回收纖維，既具有環保意識，又保有戲劇張力。另一件鮮紅色洋裝以層層褶皺與不規則線條構成，彷彿雕塑般的服裝語言；而圓筒形的 Intrecciato 編織披肩隨意環繞在模特兒頸間，也成為亮點之一。

▲Bottega Veneta 的標誌性 intrecciato 編織在秀場上被大膽重塑。（圖／路透）

Bottega Veneta 的標誌性 intrecciato 編織在秀場上被大膽重塑，超大尺寸的白色編織手拿包，流蘇垂墜至地面，隨步伐搖曳；黃色編織包袋更以層疊流蘇增添律動感，搭配運動鞋呈現一種新鮮的街頭混搭，Cabat包款則是轉化為更加實用的手拿包形式，同時，Trotter 以 Lauren Hutton 在《美國舞男》中手持的經典手拿包為靈感，推出了隨性皺褶感的新版本，使其變得更加雋永、難以取代。

以下看更多米蘭時裝周重點

同時，Gucci 揭開新任創意總監 Demna 的首個系列序幕，他捨棄了傳統實體秀的發表模式，改以短片《The Tiger》開啟品牌新篇章，即便是這樣，整體的關注度仍相當高，從服裝到陣容卡司都拉到最頂。選址於義大利證券交易所Palazzo Mezzanotte打造猶如電影首映會的現場，也藉此帶出品牌經典符碼，只能說還是Demna會玩。





▲這部由奧斯卡獲獎導演 Spike Jonze 與 Halina Reijn 聯手執導的短片，不僅是 Demna 對 Gucci 美學的重新詮釋，更是一次對時裝敘事方式的顛覆 。（圖／品牌提供）