fb ig video search mobile ETtoday

米蘭時裝周／RM亮相BV新設計師首秀！從蛇鱗大衣到流蘇包　高超炫技新篇章

>

記者鮑璿安／綜合報導

2026春夏米蘭時裝周上的看點之一，便是設計師Louise Trotter作為Bottega Veneta 全新創意總監揭曉上任後的首張答卷，她以女性設計師的角度詮釋出品牌嶄新美學，將高級工藝結合編織傳統華麗革新，同時也以品牌創辦人之一、首位女性創意總監Laura Braggion的歷程為靈感發想，猶如重回品牌的「青春期」。品牌全球首位代言人防彈少年團BTS隊長RM金南俊也來到秀場，身穿簡約的針織衫和卡其色褲裝，以自身的超強話題助陣。

Louise Trotter在接受外媒訪問時提及自己的創作心境，「我就像待在糖果盒裡一樣，我希望大家相信，我的成功來自於我的作品與自我，而不只是因為我是女人。」本季的西裝外套與大衣，以誇張的肩線與寬鬆的比例登場，廓形別具戲劇性，但細節則是絲絲入扣，米色大衣配上編織圍巾，將極簡結構與品牌經典細節融合；深酒紅色皮革外套則以立體菱格壓紋展現宛如蛇鱗的質感，搭配白色羽毛般的領飾，實現硬挺與柔美巧妙交織，在皮革處理上展現高超技法，行走之間如羽毛輕盈流動，Trotter 用建築般的結構，重新定義女性在力量與優雅之間的平衡。

▲▼ ＢＶ 。（圖／路透）

▲▼ ＢＶ 。（圖／路透）

▲▼ ＢＶ 。（圖／路透）

▲▼ ＢＶ 。（圖／路透）

▲▼ ＢＶ 。（圖／路透）

這一季最令人驚喜的是材質的探索，模特兒穿著一件由米白色羽毛感纖維打造的上衣，搭配寬鬆白色長褲，行走間流動感十足。這件設計實際上採用的是回收纖維，既具有環保意識，又保有戲劇張力。另一件鮮紅色洋裝以層層褶皺與不規則線條構成，彷彿雕塑般的服裝語言；而圓筒形的 Intrecciato 編織披肩隨意環繞在模特兒頸間，也成為亮點之一。

▲▼ ＢＶ 。（圖／路透）

▲▼ ＢＶ 。（圖／路透）

▲Bottega Veneta 的標誌性 intrecciato 編織在秀場上被大膽重塑。（圖／路透）

Bottega Veneta 的標誌性 intrecciato 編織在秀場上被大膽重塑，超大尺寸的白色編織手拿包，流蘇垂墜至地面，隨步伐搖曳；黃色編織包袋更以層疊流蘇增添律動感，搭配運動鞋呈現一種新鮮的街頭混搭，Cabat包款則是轉化為更加實用的手拿包形式，同時，Trotter 以 Lauren Hutton 在《美國舞男》中手持的經典手拿包為靈感，推出了隨性皺褶感的新版本，使其變得更加雋永、難以取代。

以下看更多米蘭時裝周重點

同時，Gucci 揭開新任創意總監 Demna 的首個系列序幕，他捨棄了傳統實體秀的發表模式，改以短片《The Tiger》開啟品牌新篇章，即便是這樣，整體的關注度仍相當高，從服裝到陣容卡司都拉到最頂。選址於義大利證券交易所Palazzo Mezzanotte打造猶如電影首映會的現場，也藉此帶出品牌經典符碼，只能說還是Demna會玩。

▲▼ ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲這部由奧斯卡獲獎導演 Spike Jonze 與 Halina Reijn 聯手執導的短片，不僅是 Demna 對 Gucci 美學的重新詮釋，更是一次對時裝敘事方式的顛覆 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, 米蘭時裝周, 女性設計, 編織, 創意

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包

5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包

最會拖延的三大星座！TOP 1認為「反正都會解決」先關注有興趣的事物

最會拖延的三大星座！TOP 1認為「反正都會解決」先關注有興趣的事物

白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來

白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來

米蘭時裝周／RM亮相BV新設計師首秀！從蛇鱗大衣到流蘇包　高超炫技新篇章 Seiko寵台灣客造獨家款　24,000元擁有落羽松優雅錶 台北首間精品百貨年底收攤　SOGO：最後一次周年慶會很精彩 從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交 星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！ 文具控錢包危險了！「銀座伊東屋」快閃台北　牛皮鉛筆盒首登台販售 10款人氣定妝噴霧推薦！從控油到提亮　穩住妝容一整天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面