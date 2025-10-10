流感高峰期來襲！營養師教你「抗流感飲食」提升免疫力

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼營養師教抗流感飲食。（圖／Unsplash）

▲藍莓富含多酚與抗氧化物，能抑制體內發炎反應。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來連假多、聚會也多，流感病例也跟著大增，營養師余朱青表示，流感和感冒不同，更要留意別輕忽，特別是年長者、兒童與免疫力較弱的人，建議從現在開始實行正確健康的飲食習慣，幫助身體提升免疫力，安穩度過流感高峰期。

流感和一般感冒不同，可能引發高燒、全身痠痛、極度疲勞，甚至導致肺炎、心肌炎等嚴重併發症，當務之急就是提升自身的免疫力，營養師教你如何補充黃金營養素，讓流感別找上門。

▲▼營養師教抗流感飲食。（圖／Unsplash）

#維生素C

維生素C可以幫助提升免疫細胞活性，促進白血球功能，減少感染風險，建議可從芭樂、奇異果、柑橘類（橙、檸檬、葡萄柚）、甜椒、綠葉蔬菜中攝取。

#維生素D

維生素D有助於調節免疫系統，降低發炎反應，減少病毒感染的機率，建議從鮭魚、鯖魚、雞蛋、牛奶、豆漿、香菇，多曬太陽更能促進體內合成維生素D。

▲▼營養師教抗流感飲食。（圖／Unsplash）

#鋅

鋅能夠影響免疫細胞的生長與修復，促進傷口癒合、提升抗病能力，建議可以從海鮮（牡蠣、蝦）、紅肉（牛肉、豬肉）、蛋類、堅果（腰果、杏仁）等食物獲取。

#多酚 & 抗氧化物

多酚&抗氧化物能夠幫助減少體內發炎反應，提升抗病毒能力，建議可以從葡萄、莓果類、綠茶、黑巧克力等食物獲取。

▲▼營養師教你抗流感飲食。（圖／Unsplash）

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

除了吃對食物以外，以下生活習慣也要養成，幫助有效防範流感，像是勤洗手、戴口罩、充足睡眠、施打疫苗都能讓身體擁有足夠戰鬥力，抵抗病毒入侵。

流感, 免疫力, 營養, 疾病預防, 健康

