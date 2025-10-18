《行騙天下KR》朴敏英洋裝穿搭範本　白月光造型封神、休閒打扮也零失誤

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

朴敏英的洋裝穿搭經典又耐看，簡單就能穿出優雅又不失少女感清純的氛圍！

韓星朴敏英近日帶著新作品《行騙天下KR》回歸電視圈，出道多年的她不僅有著一張甜美臉蛋，招牌的笑容更讓她被稱為「人間水蜜桃」，而翻開朴敏英的社群，不難發現她熱愛「小外套＋短洋裝」的逆齡打扮，跟著編輯一起來解析朴敏英的好感穿搭術！

朴敏英「短洋裝穿搭」造型解析

朴敏英的機場照從未失誤過，這套「人間白月光」的造型完全讓她自帶光芒，「淺色搭配淺色」的公式很好地襯托出女性的優雅和氣質，外搭選擇舒適親膚的薄針織外套，柔軟的面料更顯好感，洋裝則是選擇A字版型來營造修身效果，沒有過多的飾品點綴也能看起來閃耀動人。

西裝外套永不過時，朴敏英利用帶有設計感造型的寬鬆西裝外套來減少正式感，花朵刺繡的細節展現出她少女心的一面，也更讓人印象深刻。洋裝選的是同色系，但在剪裁和布料選擇上有著獨特品味的款式，飄逸的裙襬配上合身的外套，將正式和休閒風格結合得恰到好處。

針織外套搭配碎花洋裝的穿搭法可以說是朴敏英的「不敗經典」穿搭代表，同樣選擇淺色系單品來襯托好氣色，微捲的公主頭造型更適合出席聚會或是半正式的活動，細肩帶的馬甲款式替她增添了不少性感氛圍，甜美中又帶有氣質，論誰看了都很難抵擋得住這股清純魅力。

小洋裝也能穿出休閒的氛圍，朴敏英將版型簡單的針織外套當作整體穿搭的主角，灰色本身就帶有俐落和知性的感覺，再將它和甜美的短洋裝以及和球鞋兩種風格迥異的單品搭配在一起，除了展現好衣品之外，還能散發不經意的鬆弛感，想再看起來更減齡，棒球帽、帆布包或是辮子造型都是能畫龍點睛的秘訣！

