超簡單！5招教你養出趙露思般濃密髮量

▲▼5招教你養出趙露思般濃密髮量。（圖／翻攝自微博/許我耀眼）

▲趙露思《許我耀眼》爆紅，網友敲碗新作品。（圖／翻攝自微博/許我耀眼，以下同）

記者曾怡嘉／ 台北報導

陸劇《許我耀眼》熱播，女主角趙露思劇中的妝髮穿搭都是討論熱點，其中她濃密的髮量更是被大家羨慕不已，《ET FASHION》整理讓養出濃密光澤的5個祕訣，一起來學習！

▲▼5招教你養出趙露思般濃密髮量。（圖／翻攝自微博/許我耀眼）

▲趙露思髮量厚實，讓人羨慕。

#補充足夠的營養

頭髮主要由角蛋白構成，飲食中若缺乏蛋白質、鐵、鋅、維生素B群與Omega-3脂肪酸，就容易導致髮絲脆弱或掉髮。
建議可以多吃雞蛋、深海魚、堅果、豆製品、菠菜與全穀類。

#規律按摩頭皮

每天花3〜5分鐘以指腹輕壓頭皮，可以促進血液循環、刺激毛囊生長。洗完頭髮可以搭配養髮精華再搭配按摩，效果會更好。

▲▼5招教你養出趙露思般濃密髮量。（圖／Pexels）

▲頭皮清潔是養髮的第一步。（圖／Unsplash，以下同）

#正確洗髮與吹乾

避免使用過熱的水洗頭，挑選適合自己頭皮性質的洗髮產品，洗完後用毛巾輕壓吸水，再用中溫吹風機由上往下吹乾，防止毛鱗片受損。

#定期護髮與頭皮保養

每周可使用1〜2次深層護髮膜補水修護；若有頭皮乾癢或油膩問題，應針對頭皮選用去角質或控油產品。提醒別忽略頭皮，因為「健康的頭皮＝健康的髮根」。

▲▼5招教你養出趙露思般濃密髮量。（圖／Pexels）

▲染燙建議相隔3個月以上。

#避免、減緩外在傷害

陽光、染燙與高溫造型都會破壞髮質，出門前可噴防UV護髮噴霧；造型前務必使用隔熱護髮油，並減少頻繁染燙。

趙露思, 陸劇, 養髮, 美髮, 秀髮

