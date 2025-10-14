fb ig video search mobile ETtoday

FENDI創意總監是她！Maria Grazia Chiuri離開Dior開啟新篇章　首秀此時揭曉

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

時尚圈再掀震撼！在結束長達9年的Dior女裝創意總監任期後，Maria Grazia Chiuri 宣布將於今起出任 FENDI 首席創意總監（Chief Creative Officer），回歸她職業生涯的起點，這個誕生於羅馬、以女性力量與工藝精神聞名的品牌，Maria Grazia Chiuri 為 FENDI 設計的首個系列2026-2027秋冬成衣系列，預計將於 2026年2月米蘭時裝周上正式登場。 

Maria Grazia Chiuri 自2016年成為Dior首位女性創意總監以來，憑藉她鮮明的女性主義視角與浪漫詩意美學，為品牌注入了文化深度與時代精神。如今，她將目光重新投向故鄉義大利，接掌FENDI這一擁有近百年歷史的時尚殿堂，開啟全新創意篇章。Maria Grazia Chiuri 畢業於羅馬歐洲設計學院（Istituto Europeo di Design），於1990年代初期在 Fendi 開啟時尚生涯，她與設計夥伴 Pierpaolo Piccioli 曾在 Fendi 共事十年，於1999年共同加入 Valentino，並於2008年被任命為品牌聯合創意總監，2016年起擔任Dior創意總監，寫下生涯重要章節。

對Maria Grazia而言這次回歸充滿意義，她在聲明中提到：「我懷著榮幸和喜悅的心情重返FENDI。我的職業生涯始於此地，曾有幸在品牌創始人，Fendi五姐妹的引領下啟航。得益於這五位女性培育一代代創意事業與工藝的非凡能力，FENDI始終是淬煉英才的熔爐，亦是行業眾多創意者的起點。 我非常感謝Arnault先生委以重任，讓我有幸能為這家由傑出女性締造的傳奇品牌書寫歷史新篇。」外界預期，她將以擅長的女性敘事手法結合FENDI經典皮草與皮革工藝，帶來一場融合詩意與力量的時尚對話。

關鍵字：

MariaGraziaChiuri, FENDI, 創意總監, 2026

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還

蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

寧可巴結也不愛衝突的三大星座！TOP 1害怕失去支持　總是委屈自己咬牙吞忍

寧可巴結也不愛衝突的三大星座！TOP 1害怕失去支持　總是委屈自己咬牙吞忍

孫藝真翹腳享受悠閒時光　私下最愛男孩風裝扮 見色忘友三大星座！TOP 1佔有慾太強　簡直有異性沒人性　 陳慧琳「生菜裝」被讚漂亮　神奇凍齡猜不到53歲 學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌　靠「肌肉後燃效應」躺著也能消耗熱量 貝嫂的細手鍊價格意外親民　和老公戴對鍊示愛 趙露思《許我耀眼》8清醒金句：我要麼一無所有，要麼擁有一切 《許我耀眼》趙露思愛馬仕收藏值得一看　超搶手的Kelly To Go包下兩色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面