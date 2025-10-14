FENDI創意總監是她！Maria Grazia Chiuri離開Dior開啟新篇章　首秀此時揭曉

記者鮑璿安 ／綜合報導

時尚圈再掀震撼！在結束長達9年的Dior女裝創意總監任期後，Maria Grazia Chiuri 宣布將於今起出任 FENDI 首席創意總監（Chief Creative Officer），回歸她職業生涯的起點，這個誕生於羅馬、以女性力量與工藝精神聞名的品牌，Maria Grazia Chiuri 為 FENDI 設計的首個系列2026-2027秋冬成衣系列，預計將於 2026年2月米蘭時裝周上正式登場。

Maria Grazia Chiuri 自2016年成為Dior首位女性創意總監以來，憑藉她鮮明的女性主義視角與浪漫詩意美學，為品牌注入了文化深度與時代精神。如今，她將目光重新投向故鄉義大利，接掌FENDI這一擁有近百年歷史的時尚殿堂，開啟全新創意篇章。Maria Grazia Chiuri 畢業於羅馬歐洲設計學院（Istituto Europeo di Design），於1990年代初期在 Fendi 開啟時尚生涯，她與設計夥伴 Pierpaolo Piccioli 曾在 Fendi 共事十年，於1999年共同加入 Valentino，並於2008年被任命為品牌聯合創意總監，2016年起擔任Dior創意總監，寫下生涯重要章節。

對Maria Grazia而言這次回歸充滿意義，她在聲明中提到：「我懷著榮幸和喜悅的心情重返FENDI。我的職業生涯始於此地，曾有幸在品牌創始人，Fendi五姐妹的引領下啟航。得益於這五位女性培育一代代創意事業與工藝的非凡能力，FENDI始終是淬煉英才的熔爐，亦是行業眾多創意者的起點。 我非常感謝Arnault先生委以重任，讓我有幸能為這家由傑出女性締造的傳奇品牌書寫歷史新篇。」外界預期，她將以擅長的女性敘事手法結合FENDI經典皮草與皮革工藝，帶來一場融合詩意與力量的時尚對話。