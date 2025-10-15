蔡詩芸談夫妻穿搭默契「偷看顏色」　Roots森系風格最貼近私服

記者鮑璿安／台北報導

加拿大休閒品牌Roots正式進駐台北微風信義，以「都市自然」為靈感打造全新購物空間，融合加拿大原木質感與現代設計語彙。品牌特別邀請歌手蔡詩芸（DIZZY DIZZO）站台，以一身Nova Park都會森活系列灰白色系造型亮相，展現率性的森系時尚，她也甜笑透露夫妻間的默契穿搭秘訣：「我們比較少特地穿一樣的，但老公有時候會看我穿什麼顏色，然後自己去換成一樣的。他其實很喜歡這樣，覺得搭起來很適合。」





▲蔡詩芸出席Roots微風信義開幕活動，以一身Nova Park都會森活系列灰白色系造型亮相。（圖／記者林敬旻攝）



蔡詩芸笑說這次造型讓她感到非常放鬆、很像自己，平常出活動都要穿高跟鞋，還要一直吸肚子，她俏皮表示，「但今天這套造型就很自然、自在，就像我私底下的穿著，覺得很開心。」她身穿的灰白色系大學T搭配外套，完美呼應品牌主打的「Nature × Style」精神，以輕鬆剪裁和柔軟材質詮釋秋冬都會休閒風格。她也特別推薦這次系列的棒球外套：「版型很挺，穿起來帥氣又百搭，是可以從秋天一路穿到春天的單品。」

她也分享日常穿搭：「這次的外套和大學T材質都很柔軟舒適，穿起來完全不悶熱，現在這種天氣剛剛好。」被問到女兒是否也愛穿親子裝，她笑著點頭：「會耶，她有時候會要求我要跟她一起穿『大耳狗』的衣服出門。」但蔡詩芸也直言：「我就會說媽媽穿大耳狗出去好像不太行喔，人家會一直看我！」甚至女兒還會要求她綁雙辮子，「我拒絕了，她就有點小生氣（笑）。」

此次開幕同時推出全新Roots Nova Park都會森活系列，以自然圖騰結合美式學院風格為靈感，推出大學T、帽T、棉褲等多款中性休閒單品。系列主打米白、榛果棕與燕麥灰等低彩度大地色，讓都會風格與自然底蘊無縫融合，體現Roots一貫的「Be with Nature」精神。

同場加映

▲Cozy Melton麥爾登立領大衣原價$1990；Puff蓬鬆柔軟V領開襟外套原價$890。（圖／品牌提供）



同時，日系品牌GU本季主題則是「Downtown Preppy 都會學院風」，大膽揉合學院經典與都會街頭風格，打造優雅與率性兼具的穿搭語彙。展示會現場帶來層次豐富的搭配提案，蓬鬆柔軟的 PUFF Knit 針織外套更一次帶來菱格紋、條紋等多款變化。而具空氣感的大學T系列推出「重磅內刷毛」、「PUFF空氣感」與「經典毛圈內裏」三種材質兼具舒適與實穿，更因應台灣多變氣候，無論是學院氣質或街頭態度，通通都能一件搞定，完美詮釋「小題大作」的時理念。