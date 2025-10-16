fb ig video search mobile ETtoday

容易壓力大、失眠？5個技巧啟動副交感神經　讓身體回歸放鬆模式

記者李薇／台北報導　圖／AI

現代人生活步調緊湊，長期處在高壓與焦慮狀態下，容易導致副交感神經失衡，出現失眠、疲憊、頭痛或情緒不穩等狀況，想要讓身體重新回到放鬆模式，可以透過一些簡單的方式，幫助副交感神經恢復平衡，讓心情與身體都慢慢鬆下來。

靜心,冥想,打坐,休息,。（圖／AI）

1.深呼吸練習，穩定神經系統

深而緩的呼吸能刺激副交感神經，讓心跳變慢、肌肉放鬆，可採用「478 呼吸法」：吸氣4秒、憋氣7秒、吐氣8秒，每天進行3到5分鐘，能有效降低緊張與焦慮感。

2.規律睡眠與光線管理

睡眠不足會使交感神經持續活躍，影響修復機制，固定作息時間、睡前遠離藍光、使用柔和燈光，能讓大腦自然分泌褪黑激素，促進副交感神經啟動。

3.泡澡或溫敷，促進血液循環

溫熱的水能擴張血管、放鬆肌肉，同時刺激副交感神經，可在睡前泡澡或使用熱毛巾敷頸部、肩膀，讓身體慢慢進入放鬆狀態。

4.進行靜心冥想與伸展運動

每天抽出10分鐘靜坐、冥想或做輕柔伸展，有助於調節呼吸與情緒，使思緒清晰、心情穩定，搭配輕音樂或自然聲，放鬆效果更明顯。

5.感官療癒，重啟放鬆開關

藉由香氛、音樂、觸覺等感官刺激，能讓身體進入放鬆模式，像是薰衣草、橙花等精油氣味，或輕柔按摩肌膚，都能幫助副交感神經活化。

