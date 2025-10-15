信義新光三越SKM MEN’S開幕　攜手ISETAN打造600坪男性時尚場

▲新光三越A9 SKM MEN’S將於10／16正式對外開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越信義新天地A9三樓全新樓層「SKM MEN’S」將於10／16開幕見客，這是新光三越與日本伊勢丹ISETAN MEN’S首度跨國合作打造的男性潮流專層，佔地600坪、集結超過110個品牌，從街頭潮流到設計師時裝一應俱全，鎖定新世代男性的日常穿搭與生活風格，主打全台首個「男性選物」為主題的百貨場域。

SKM MEN’S以東京買手店概念為核心，設置「STYLE MASTER」設計師專區，網羅UNDERCOVER、N.HOOLYWOOD、SOPH.、C.P. COMPANY與GOOPiMADE等五大品牌，展現街頭與機能風格並進的時尚語彙；「SKM MEN’S選物區」則以編輯策展形式集結White Mountaineering、nanamica、and wander等日本山系品牌（and wander預計2026年導入），同時引入CHIAHUNG SU、PROJECTbyH.、INF、odyssey等台灣設計師品牌。

▲nanamica、BRIEFING。

「Street & Culture」潮流區以當代街頭文化為主軸，集結WIND AND SEA、BoTT、CARHARTT WIP、WE11DONE與NAMESAKE等品牌，從韓國極簡街頭到台灣在地設計，呈現跨文化的時尚延伸。整體空間設計以工業風結合開放式展示，強調穿搭靈感與文化交流的共感氛圍。

▲SKM MEN'S全台首創潮紳選物店ATTITU。

而SKM MEN’S也引進四大主題選品店，來自香港的OPEN DIALOGUE帶來WILD THINGS、TRIPLET等亞洲潮流品牌；beautySTAGE lab精選逾50個男性保養與香氛品牌，包括AESOP、SHISEIDO MEN與LAB SERIES；鞋履選物店STILE MIO網羅AXEL ARIGATO、VEJA、Premiata與HOKA等品牌；眼鏡概念店20/20 EYE HAUS則展示DIOR、THOM BROWNE等近20款國際鏡框。

另也結合生活提案，包括世界拉花冠軍林子軒創立的CHLIV Coffee；威士忌酒吧小後苑、日本選酒品牌ENOTECA以單杯紅白酒品飲，打造輕鬆氛圍，讓購物不僅限於時尚，也延伸至日常品味。

與ISETAN MEN’S同步打造的POP-UP M快閃策展空間，首波由台灣品牌NAMESAKE登場，以「跨世代傳承」為題推出限定系列。空間內另設有SERVICE ROOM，提供Stylist造型顧問跨品牌搭配建議，重現日本百貨的一對一造型服務體驗。

▲台南三井二期明年春天登場。（圖／業者提供）

MITSUI OUTLET PARK 台南二期預計在 2026 年春天對外開幕，新增約 50 家店舖，整體規模將達 240 家。除了補齊生活機能與餐飲選擇，更帶來 4 間「台南首間」品牌，從親子、餐飲到居家生活一次到位，讓人逛起來更有新鮮感。

最有話題的 4 間「台南首店」，包括日本母嬰用品龍頭「西松屋」首度登台，以平價實用的嬰童服飾、孕婦用品和各式育兒商品打進親子族群。另一家「美菜莉」則主打現代韓式料理，將傳統韓食融入精緻擺盤與新鮮食材，成為饕客聚餐的新選擇。

台南首次引進日本蛋包飯名店「pommes ポムの樹」，多達 30 種現點現做的蛋包飯，讓人選擇障礙大爆發；還有連續 11 年拿下日本全國丼大賽金賞的「天吉屋」，把香酥天丼的滋味直接搬進台南。