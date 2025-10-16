荷包又要破洞！超仙氣霧灰粉、芭蕾粉行李箱美出天際　出國登機都有風

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

吸引年輕世代的關注，行李箱也從過去主打實用、耐髒的黑色，改為繽紛多彩的設計，讓許多時尚人士的出遊更加有型、有態度，像是頂級箱包RIMOWA、機能商務TUMI等國際品牌，更是推出優雅浪漫的粉色單品，低飽和度的色系，完全讓人守不住荷包。

＃TUMI 19 Degree短程四輪可擴展托運行李箱

如果你對TUMI還只停留在商務機能品牌、單品總是黑壓壓的印象，那從現在開始可要改觀！其具有代表性的19 Degree系列行李箱，淡雅的灰粉色箱體採用回收聚碳酸酯製作，即使採取硬殼設計，依舊輕巧耐裝，不連續的斜紋箱體圖騰不僅在推拉之間，展現出微風的流動感，更是能夠擁有避免刮傷的視覺效果；在拉桿選用專利X-Brace 45是航空級鋁合金打造，輕盈同時又有穩定結構，面對險峻地形也可以極致耐用。

＃RIMOWA Essential系列行李箱－Ballerina Pink芭蕾粉

時尚界的芭蕾風潮（Balletcore）依舊大熱，RIMOWA經典熱賣的Essential系列行李箱，也在2025年秋季推出全新的芭蕾粉，嫩嫩的柔美粉紅色，宛如芭蕾女伶翩翩起舞，體現出極致浪漫氛圍，搭載無段式伸縮拉桿、標誌性萬向輪系統以及TSA認證鎖，讓出行更加時髦亮眼。

＃CROWN BOXY前開框架拉桿箱－粉色

以高CP值悍馬箱廣受大眾喜愛的CROWN在近年也屢次進化，打造出各種不同需求的作品，其中，BOXY前開框架拉桿箱系列，更是年輕人愛用單品，獨特的1:9直立式前開蓋設計，即使忘東忘西，也不怕東西難以整理，隨時隨地都可以取物收納，方便到不行，是解放雙手的必備出遊夥伴。