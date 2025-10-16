fb ig video search mobile ETtoday

玉澤演穿Loro Piana西裝問粉絲：好看嗎？楊謹華走紅毯先吃「滿滿熱量的巧克力」

>

▲Loro Piana玉澤演楊謹華。（圖／品牌提供）

▲玉澤演（左）與楊謹華一同為Loro Piana台北101店擴大開幕營業站台。

記者林明瑋 / 台北報導

義大利精品品牌Loro Piana位於台北101的專門店擴大營業，韓星玉澤演受邀來台出席開幕活動，出場時從手扶梯走下，讓粉絲能更近距離接觸，穿著高領毛衣與羊毛西裝的他問粉絲：「今天的搭配好看嗎？」楊謹華一身黑色裙裝，但細節很有特色，金鐘獎將至，入圍最佳女主角獎的她表示，每次走紅毯前總會耳鳴，「解決的方法就是上台前吃裡面包花生跟焦糖的巧克力，有滿滿的能量跟熱量」。

▲Loro Piana玉澤演楊謹華。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana玉澤演楊謹華。（圖／品牌提供）

▲玉澤演穿雙排扣設計的成套羊毛西裝，內搭小山羊絨高領毛衣。（圖 / 品牌提供，以下同）

▲Loro Piana玉澤演楊謹華。（圖／品牌提供）
▲玉澤演很喜歡Loro Piana對服裝細節的重視。

已經來台多次，玉澤演對台北相當熟悉，雖然昨天（10/15）才抵達，已經吃過鼎泰豐、去了必去的饒河街夜市，還滿足了吃臭豆腐的心願，他說：「出發前就計畫要吃臭豆腐，嘗試了之後印象非常深刻。」另一個必吃清單是芒果冰，他笑言會叫外送，呼籲粉絲：「大家不要到店裡等我。」

玉澤演挑選服裝最重視布料的細節和剪裁，因此與Loro Piana很合拍，穿著高領上衣與成套的羊毛西裝帥度破表，他笑說：「台北的天氣很好，還好我們在室內。」他不停揮手、比愛心、謝謝粉絲們到場支持，更不忘問粉絲們：「這樣搭配好看嗎？」引發熱烈歡呼與尖叫聲。

▲Loro Piana玉澤演楊謹華。（圖／品牌提供）

▲楊謹華後方牆面展示了Needle、Extra Bag等熱門包款。

▲Loro Piana玉澤演楊謹華。（圖／品牌提供）

▲楊謹華穿絲質高領上衣與絲質合身長裙，優雅有層次。

楊謹華也大讚Loro Piana對細節的掌握，選穿的裙裝雖是全黑，但布料很有光澤、腰際以打結裝飾，低調又有特色，她在新加坡買了一條Loro Piana的羊絨蠶絲混紡被巾，成了心頭好，大推：「非常舒服，很漂亮、很柔軟，可以做任何造型。」並現場示範隨手圍在脖子上，簡單又好看。

▲Loro Piana玉澤演楊謹華。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana玉澤演楊謹華。（圖／品牌提供）

▲楊謹華大推Loro Piana羊絨蠶絲混紡被巾，舒適又好搭配。（圖 / 記者林明瑋攝、翻攝官網）

第60屆戲劇類金鐘獎本周六舉行，楊謹華以《影后》入圍最佳女主角獎，身為紅毯常勝軍，她透露辛苦的一面，「重大典禮裡前可能很多天都沒有吃很多，所以有時候走紅毯前，我會耳鳴，解決的方法就是上台前吃巧克力，小顆裡面包花生跟焦糖的，有滿滿的能量還有熱量，可以迅速補充我的體力。」

Loro Piana在台北101的專門店遷址並擴大，從外到內都相當講究，外牆以釉面陶瓷打造，弧形結構從柔軟立體的面料得來靈感，走入店內首先看到的是擺放最新Needle包與大熱門的Extra Bag的牆面，一眼被吸引，內部裝潢運用許多天然材質，散發溫暖氣氛，像在家裡一樣舒服，店內並設有南亞區首間採預約制的私人貴賓室，十分優雅華麗，提升購物體驗。

▲Loro Piana玉澤演楊謹華。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana台北101店男裝區。

▲Loro Piana玉澤演楊謹華。（圖／品牌提供）
▲Loro Piana台北101店女裝區。

▲Loro Piana玉澤演楊謹華。（圖／品牌提供）
▲Loro Piana台北101店設有南亞區首間貴賓室。

Bottega Veneta在新光三越台南新天地的專門店煥然一新，近55坪的空間很有特色，地坪與牆面靈感源自威尼斯宮殿常見的傳統拼貼工法，以灰藍、卡拉白、阿爾卑斯綠與卡尼科灰4種天然大理石，交織出潟湖水色的漸層變化，搭配溫潤的義大利胡桃木牆、櫃，深邃色澤與細緻紋理展現品味及特色。店內品項包括男女裝、皮件、鞋履、配飾等，十分完整，並有VIP專屬的私人鑑賞空間，提供更舒適尊榮的體驗。

▲Loro Piana玉澤演楊謹華。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana玉澤演楊謹華。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana玉澤演楊謹華。（圖／品牌提供）

