冬日的療癒柑橘香！明亮氣息以油潤膚太享受

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

柑橘味的香氣可以給人明亮、清新的感覺，更是讓心靈有賦予正能量的氛圍，近期也上市多款柑橘香調的作品，不管是男女都適合使用，從日常保養就擁有幸福感，療癒身心。

＃RMK 潤膚油乳（柑橘花香），150ml、售價1650元

RMK在之前推出首款臉部護膚油之後，就立刻受到大批粉絲喜愛，後來更是追加多款同系列保養，這次更拓展到身體肌膚呵護，打造出全新的潤膚油乳，具有滋潤度的質地可以帶給肌膚滿滿保濕能量，更有橄欖油、角鯊烷、荷荷巴油、玫瑰果油、摩洛哥堅果油等成分，正適合秋冬加強肌膚滋潤。

＃Kate Spade POP桃氣泡泡淡香精，60ml、售價2650元

紐約時尚品牌Kate Spade將明亮的氛圍帶給大眾女性，以繽紛的桃粉泡泡打造出充滿活力的香氣，血橙精萃、柑橘前調帶來亮麗光彩的開場，中調茉莉花瓣與鈴蘭堆疊出柔美花香層次，同時添上幾分浪漫與感性，最後選用溫柔的雪松木、白麝香與安息香，展現出溫暖柔軟尾韻。

＃HH 私密抗菌潔淨露，200ml、售價480元

結合「Herb草本」與「Health健康」兩大理念的品牌HH，針對女性私密肌膚保養，提供溫和又清新的洗沐感受，其中，私密抗菌潔淨露擁有pH3.6的乳酸與優格萃取物，不會過度刺激敏弱膚況，維護弱酸環境，同時以自然精油打造的柑橘、木質香調等，零皂鹼、人工香精、酒精、色素與Paraben防腐劑。