fb ig video search mobile ETtoday

搞不懂女人心容易單身三大星座！TOP 1脾氣古怪　常錯過真心的對象

>

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

有些人在感情中總是「抓不到節奏」，越想靠近對方，反而越被嫌煩；越想表現誠意，卻常常被誤會成木頭。這類人往往不是沒有魅力，而是「搞不懂女人心」，他們在戀愛中少了點情緒敏銳度或浪漫手感，導致感情運總是卡關，以下就來看看這三大星座。

星座。（圖／IG）

TOP 3：魔羯座

魔羯座是典型的「理性派代表」，他們在愛情中習慣用邏輯思考，常常忽略對方的情緒起伏。當女生希望他能哄哄她、說些甜言蜜語時，魔羯卻只會給出冷靜的分析或建議，讓人覺得他一點都不懂浪漫，雖然內心真誠，但那份深情常被藏得太深，不擅於表達情感的魔羯，也因此容易被誤會成「沒感覺」或「太無趣」，錯失許多戀愛機會。

TOP 2：金牛座

金牛座個性務實又穩重，對愛情的態度很真誠，卻也容易顯得呆板，他們習慣以行動代替言語，認為「做比說重要」，但對許多女生而言，情感的表達與互動更是關鍵，當對方想聽一句關心、想感受浪漫時，金牛卻常常只給實際幫忙或默默付出。這種「務實式愛情」雖然安全感十足，卻少了讓人心動的氛圍，因此常讓對方覺得缺乏情趣，導致戀情難以升溫。

TOP 1：水瓶座

水瓶座頭腦靈活、想法新穎，但在感情世界裡卻是出了名的「讓人摸不透」，他們不喜歡被束縛，也不擅長表達情感細節，經常讓另一半摸不清楚他到底在想什麼，當女生希望有明確回應時，水瓶卻可能冷處理或以幽默帶過，讓對方覺得自己不被重視，其實水瓶不是沒心，而是害怕被情緒綁架，寧願保持距離也不願迎合，因此常常錯過真心的人，也讓自己陷入長期單身的循環。

關鍵字：

星座, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後 個性天生反骨的三大星座！TOP 1阻礙就是能量　越不行就越要衝 做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要 2025最熱門「彎刀褲」怎麼穿最修飾？推薦風格與搭配一次看 看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還 金鐘時尚／網友票選鳳小岳紅毯最帥！LV西裝「一亮點」超會穿　阿Ken也上榜 人都會找尋自己的缺失　但懂得「正向回饋」更是走下去的動力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面