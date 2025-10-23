孫藝真超隨性露營穿搭網封「時尚傲嬌」　同款條紋上衣、太陽眼鏡熱搜

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期SNS非常活躍的孫藝真，一系列露營照不僅曝光最新髮型，全身的穿搭也被問翻了！

從威尼斯影展、新作品宣傳，孫藝真相關的時尚話題也非常活躍，近期趁著空擋外出露營的孫藝真在Instagram上傳了一系列休閒私服造型，不僅曝光了最新的耳下短髮之外，身上穿的、臉上戴的甚至是腳上踩的都受到高度注目，更因為身為頂級女星的孫藝真，卻以很有生活感的造型現身被韓網封為「時尚傲嬌」，本篇編輯為你找到孫藝真同款的條紋上衣與太陽眼鏡的品牌，讓我們一起跟上孫仙的腳步！

孫藝真露營造型解密



寬版條紋上衣

孫藝真在這套露營穿搭中，穿著Oversized的條紋抽繩上衣，搭配絨面休閒長褲，而這件條紋上衣則是來自韓國古著選品店ÉCRU推出的系列單品之一，在主打男女皆可穿的Unisex風格與復古美學的設計感之下，這件條紋上衣有著洗舊的質感，搭配上寬窄搭配的條紋色塊設計，頗有復古的美式休閒氛圍，在孫藝真穿上後，品牌官網的同色系款式也光速售罄。

窄框太陽眼鏡是Kendall、Hailey愛牌

在孫藝真的露營造型中，一頭俐落短髮搭配上窄框太陽眼鏡，這個造型受到許多韓國Z世代年輕人的喜愛，而這副墨鏡如果你時常關注時尚的話，應該不難發現是來自Kendall Jenner、Heiley Bieber愛用品牌CHIMI推出的Code系列玳瑁色款式，長型窄框的設計非常時髦，也是品牌的熱門系列，在今年由KlassiC.代理進台灣，想跟孫仙擁有同款太陽眼鏡也能輕鬆入手。

孫藝真在這一系列露營穿搭中，腳上穿著的是日本全家推出的藍綠線條襪以及還沾著泥土售價約台幣三百元的橡膠拖鞋，許多韓國網友們在看到頂級女星如此親民的穿搭後，直接以「時尚傲嬌」來形容孫藝真近期的風格，這種「我是孫藝真，我要這樣穿」的真實感，讓孫藝真的時尚更討人喜歡了！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 孫藝真的超親民穿搭「全家襪」誰也擁有？只有腳入鏡的玄彬同款球鞋是這雙！

● 跟著孫仙穿！孫藝真近期愛牌偷偷露餡了，釜山影展皮夾克、合照李炳憲牛仔襯衫全都是這一牌