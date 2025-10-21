fb ig video search mobile ETtoday

LA MER攜手NO COFFEE打造期間快閃店　拍照打卡送咖啡

>

▲▼美妝跨界飲品。（圖／品牌提供）

▲期間限定快閃店 Café de LA MER開設於新光三越三館1F。

美妝跨界飲品是什麼概念？LA MER與NO COFFEE合作推出期間快閃店，進入店內可沉浸感受品牌主打的海洋深層修護能量，凡打卡即可兌換期間限定飲品；UNOVE 柔諾伊也與 Fake Sober 跨界推出聯名特調，更打造專屬聯名易開罐，相當有新意。

▲▼美妝跨界飲品。（圖／品牌提供）

現場也可體驗品牌乳霜。

LA MER 首度與日本潮流咖啡 NO COFFEE 攜手合作，於中山商圈打造為期14天期間限定的快閃店 「Café de LA MER」。快閃店以全新概念「Listening Cafe」呈現，LA MER也 特別為四款經典乳霜製作專屬音樂，從經典乳霜的深沉樂章，到晶凍凝霜的和緩共鳴、舒芙乳霜的柔滑流動，再到醇萃活膚晚霜的潮汐律動，讓你在靛藍色的空間中，透過音符沉浸式體驗海洋深層修護能量。

▲▼美妝跨界飲品。（圖／品牌提供）

▲10/22-11/4打卡拍照即可獲得兩款限定飲品（任選一），每日限量，送完為止。

同時也以日、夜乳霜為靈感 ，打造兩款期間限定飲品，分別為中澤奶霜蜂蜜冷萃與芝麻奶霜燕麥奶拿鐵，凡至快閃店體驗後拍照上傳社群，即可獲免費聯名咖啡一杯；現場加入新會員，符合資格即可再額外得免費迷你乳霜扭蛋乙個，一人限領一次，每日送完為止。

▲▼美妝跨界飲品。（圖／品牌提供）

▲韓系護髮品牌 UNOVE 柔諾伊攜手Fake Sober推出特調與易開罐飲料。

連續三年榮登南韓冠軍護髮品牌 UNOVE 柔諾伊，首次登陸台灣攜手話題酒吧 Fake Sober 跨界聯名，打造獨一無二的期間限定聯名特調與首發專屬易開罐，在微醺氛圍中同時療癒髮絲與味蕾。

▲▼美妝跨界飲品。（圖／品牌提供）

▲▼美妝跨界飲品。（圖／品牌提供）

▲10/16–10/26限量推出聯名特調飲與易開罐，還有品牌經典蝴蝶結吊飾與台灣限定飲料提袋。

以「早咖晚酒」複合式酒吧咖啡廳模式深受年輕世代喜愛的 FAKE SOBER，此次特別為聯名企劃打造專屬飲品，將UNOVE柔諾伊的感性香氣與柔順質地印象轉化為可品嚐的風味體驗，聯名特調就是以琴酒為基底，融合白桃、茉莉與可爾必思的柔和層次，再點綴桂花、檸檬與柑橘的清新氣息。

美妝, 跨界合作, 快閃店, 限定飲品, 聯名特調

