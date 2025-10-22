愛馬仕新任男裝設計師揭曉！35歲Grace Wales Bonner接掌　曾與adidas出超好看德訓鞋

記者林明瑋 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）男裝將翻新頁！在發布Véronique Nichanian卸任消息後，宣布任命Grace Wales Bonner為男裝藝術總監，她將在2027年1月發表操刀的首個系列。Grace Wales Bonner是誰？能扛下愛馬仕男裝這塊招牌，勢必有幾把刷子。

▲英國設計師Grace Wales Bonner接掌愛馬仕男裝。

1990年出生於倫敦的Grace Wales Bonner今年35歲，前輩Véronique Nichanian在愛馬仕的資歷有37年，甚至比她的年紀還多。Grace Wales Bonner畢業於中央聖馬丁藝術與設計學院，母親為英國人、父親為牙買加人，讓她有著多元的背景，設計生涯曾獲不少獎項，例如2015年英國時尚大獎新興男裝設計師、2016年LVMH 青年設計師獎、2021年CFDA 年度國際男裝設計師獎、 2024年英國時尚大獎年度男裝設計師等。

▲愛迪達多次與Wales Bonner推出聯名系列，包括當紅的德訓鞋。

2014年創立同名品牌Wales Bonner，男女裝都有，甚至推出高級珠寶系列，觸角相當豐富，她經常以加勒比海、非洲文化敘事，將歷史、文學、自我認同等議題融入，輪廓與剪裁流暢精煉，不但常有明星選穿、登上MET Gala等紅毯，多次與adidas攜手合作也製造很多話題，包括各式服裝服以及當紅的德訓鞋Samba、Gazelle等，聯名系列中還有包包與拖鞋，從這些截然不同方向的作品，可見無論正式高端或街頭潮流，她都有一定的掌握度，愛馬仕男裝的新階段也更受期待。

▲Wales Bonner 2026春夏系列。

對於這項任命，愛馬仕全球藝術總監 Pierre-Alexis Dumas表示：「Grace對當代時尚、工藝與文化的獨特見解，將助力塑造愛馬仕男裝風格，結合品牌的傳承與自信的當代視野，她對藝術實踐的熱忱與好奇心，與愛馬仕的創意精神深度契合。」Grace Wales Bonner則說：「能夠開啟全新的篇章，並承襲愛馬仕工匠與設計師的精湛巧思，對我而言是夢想的實現。我衷心感謝Pierre-Alexis Dumas與Axel Dumas給予我機會，讓我能將自身的願景注入這個充滿魔力的品牌。」

近期男裝界另一個超級震撼彈是Kim Jones，他在2025年出交出了最後一季的Dior男裝系列，獲得滿堂彩，接著消聲匿跡，人人猜測他的下一步，沒想到不是走進任何LVMH旗下或是其他精品，而是成為大陸羽絨衣龍頭品牌波司登（Bosideng）全新支線Areal的創意總監，這步棋會如何走？讓我們看下去。

▲Kim Jones（右）任職Dior男裝創意總監時，和品牌大使周杰倫見面合照。



▲Dior 2025秋冬男裝，是Kim Jones操刀的最後一季。