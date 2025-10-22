吃飽就昏昏欲睡？5個方法幫你提振精神　原來喝水也管用

▲吃飽就睏很正常，但可以透過一些方法幫助改善。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

不少人吃飽後都會昏昏欲睡，也就是最近常被討論的「飽睏」，之所以想睡是因為血液會集中到腸胃幫助消化，導致腦部暫時缺乏足夠血流與氧氣，加上胰島素上升、血糖波動，也會讓人昏昏欲睡。若你也為飽睏所苦，可以透過一些方法來提振精神。

#避免暴食與高碳水餐

吃太多白飯、麵、甜點，血糖會快速上升又下降，容易造成疲倦。建議可以改吃「三分之一主食、三分之一蔬菜、三分之一蛋白質」的比例，調整餐食比例，避免吃下高碳水。

#餐後別馬上坐著或滑手機

許多人一吃飽就坐著，因為飯後立刻久坐會讓血液更集中在腸胃，建議走動5-10分鐘促進循環，有助精神恢復。

#多攝取含B群與蛋白質的食物

像是雞蛋、豆腐、雞胸肉、糙米、菠菜，有助能量代謝、減少疲倦感。

#補充黑咖啡或綠茶

想要提振精神可以喝些熱咖啡或綠茶，少量咖啡因可提神，但避免空腹或過量，建議餐後30分鐘再喝較好，若擔心影響夜晚睡眠，可改成無咖啡因茶。

#補水也能提神

有時候想睡犯睏是因為體內缺水，當體內缺水會會降低血液循環與專注力，飯後喝一杯溫水能幫助消化、提振精神。