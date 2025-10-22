fb ig video search mobile ETtoday

吃飽就昏昏欲睡？5個方法幫你提振精神　原來喝水也管用

>

▲▼飽睏解決方案。（圖／Pexels）

▲吃飽就睏很正常，但可以透過一些方法幫助改善。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

不少人吃飽後都會昏昏欲睡，也就是最近常被討論的「飽睏」，之所以想睡是因為血液會集中到腸胃幫助消化，導致腦部暫時缺乏足夠血流與氧氣，加上胰島素上升、血糖波動，也會讓人昏昏欲睡。若你也為飽睏所苦，可以透過一些方法來提振精神。

#避免暴食與高碳水餐

吃太多白飯、麵、甜點，血糖會快速上升又下降，容易造成疲倦。建議可以改吃「三分之一主食、三分之一蔬菜、三分之一蛋白質」的比例，調整餐食比例，避免吃下高碳水。

#餐後別馬上坐著或滑手機

許多人一吃飽就坐著，因為飯後立刻久坐會讓血液更集中在腸胃，建議走動5-10分鐘促進循環，有助精神恢復。

▲▼飽睏解決方案。（圖／Pexels）

#多攝取含B群與蛋白質的食物

像是雞蛋、豆腐、雞胸肉、糙米、菠菜，有助能量代謝、減少疲倦感。

#補充黑咖啡或綠茶

想要提振精神可以喝些熱咖啡或綠茶，少量咖啡因可提神，但避免空腹或過量，建議餐後30分鐘再喝較好，若擔心影響夜晚睡眠，可改成無咖啡因茶。

▲▼飽睏解決方案。（圖／Pexels）

#補水也能提神

有時候想睡犯睏是因為體內缺水，當體內缺水會會降低血液循環與專注力，飯後喝一杯溫水能幫助消化、提振精神。

關鍵字：

飽睏, 疲倦, 精神, 提神, 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣 超級富人從不「追錢」！關鍵在淺意識升級　讓財富自然湧進來 星巴克今起「特定品項買一送一」　13款飲品任選現賺一杯 大雨淋濕鞋子怎麼辦？「5個方法」讓你濕鞋快乾又不臭 C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包 夢幻單品一次集合！MFK、SABON聖誕倒數月曆搶先看 「老公眼終於不瞎了！」網友分享直男老公稱讚臉變小 幕後功臣原來是它！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面