楊謹華金鐘奪影后隔天變身BLINK！粉絲狂讚膚況太好　女神保養哲學公開

楊謹華金鐘奪后隔天火速變身BLACKPINK迷妹，現身高雄被粉絲狂讚本人膚況太好！根本不像47歲！

▲楊謹華現身BLACKPINK高雄演唱會。（圖／楊謹華IG，下同）

圖文／CTWANT

從紅毯影后到BLINK迷妹：兩天兩種風格都好美

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮上，楊謹華憑《影后》奪得「戲劇節目女主角」，上台時因高跟鞋太高直接換上小白鞋領獎，率性又真實，成為當晚最可愛的畫面之一。

而在得獎隔日（10／19），她立刻被粉絲捕捉到現身BLACKPINK高雄演唱會！一身T-shirt搭配球鞋、自然長髮，從典禮紅毯瞬間切換成迷妹狀態，舉手投足都散發著輕鬆與快樂。

粉絲近距離直擊她坐在觀眾席，紛紛在社群留言：「本人超亮！」「完全不敢相信她47歲」「昨天是影后，今天是最可愛的BLINK！」

女神的保養哲學：凍齡其實很生活化

楊謹華多次在訪談中分享，她的好膚質關鍵不在密集醫美，而是「持續做對的日常保養」。

 1. 清潔是根本

她強調卸妝與洗臉是所有保養的基礎，只要清潔到位、毛孔通暢，後續產品才能真正吸收。

 2. 保濕做滿，肌膚自然亮

不論拍戲或日常，她都把保濕視為維持彈潤與光澤的關鍵，化妝水、精華、乳霜層層補水，讓膚況穩定。

 3. 飲食簡單、作息規律

她以「少鹽少糖、避開加工」為原則，每天兩餐，盡量在晚飯前吃完，並喜歡以原型食物為主。

4. 運動讓氣色更好

她運動的方式就是一直走路，天天例行走萬步，她說別小看散步的熱量，對許多人來說走萬步絕對是最好上手又有效的運動。

5. 細節不放過：眼周與唇周也要養

從25歲開始，她就為細緻區域使用溫和保濕與抗老產品，維持整張臉的平衡與緊緻度。

小編觀察她的凍齡祕訣不是密技，而是把每一個日常做到好，長期累積才會發光。

小編推薦保養清單

想要像楊謹華一樣，素顏也透出健康光？編輯精選兩款近期熱議新品，讓妳從日常防護與亮膚修護同步升級。

1.Dermacept C25 維他命C精華

喜歡早C保養的女孩有福了！又有專業維他命C品牌入駐台灣！日本殿堂級醫美品牌Dermacept登台，延續樂敦製藥百年皮膚科研精神，日本品牌Dermacept以20年純維他命C研究成果打造出高濃度、穩定又高滲透的維他命C精華。這次一次引進多款不同濃度的維他命C精華，主打C25維他命C精華，是25%純維他命C × 維他命E複合配方，令肌膚膚色暗沉、粗糙與乾燥問題獲得解方，提升肌膚亮彈。

楊謹華金鐘奪后隔天火速變身BLACKPINK迷妹，現身高雄被粉絲狂讚本人膚況太好！根本不像47歲！

▲Dermacept C25維他命C精華。  （圖／黃筱婷攝）

同系列還有多種濃度可依膚況選擇，如果擔心敏感或是濃度太高，可以先從C5（5%）或C10（10%），C20（20%）往上加，是日常提亮與抗氧保養的好選擇。

楊謹華金鐘奪后隔天火速變身BLACKPINK迷妹，現身高雄被粉絲狂讚本人膚況太好！根本不像47歲！

▲Dermacept C5,C10,C20,C25 維他命C精華。 （圖／品牌提供）

2.歐舒丹 白皇后光蘊透白防護乳 

全新升級的白皇后光蘊透白防護乳，結合高濃度繡線菊萃取與純淨濾光複合因子，提供全光譜防護（UVA、UVB 與 藍光），同時提升膚色均勻與光澤。

無矽輕盈質地延展滑順、不泛白，妝前使用能穩定膚況、打造柔焦光感；單擦也能呈現自然透亮。呼應品牌永續理念，採環境友善UV配方，讓防曬與保養一次完成。

楊謹華金鐘奪后隔天火速變身BLACKPINK迷妹，現身高雄被粉絲狂讚本人膚況太好！根本不像47歲！

▲歐舒丹 白皇后光蘊透白防護乳 30ml／1,860 元。 （圖／品牌提供）

