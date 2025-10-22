萬聖節倒數！康是美推出《玩具總動員》抽抽樂、誠品南西10/25買千送百

記者曾怡嘉／綜合報導

萬聖節倒數計時，你準備好變裝造型了嗎？康是美再度推出《玩具總動員》萬聖節周邊，即日起搗蛋限定抽抽樂開跑，一抽50元，通通都有獎！而誠品南西也在10/25推線限定優惠，一日限定買千送買活動，錯過周年慶的請把握！

▲抽抽樂50元一抽，獎品相當豐富。

▲.搗蛋限定獎-八合一自帶線磁吸行動電源。

▲搞怪獎-搖搖樂鑰匙圈。

萬聖節的腳步接近，康是美再度升級推出《玩具總動員》萬聖節系列周邊，這次角色們不再只是陪伴生活，更是直接換上超萌「萬聖扮裝造型」，準備展開一場搗蛋任務。即日起，康是美「搗蛋限定抽抽樂」正式開跑，一共9款超可愛周邊，從辦公室小物、抱枕到行動電源，一抽只要50元，每抽都有獎，更有機會獲得超厲害的「搗蛋限定獎」。

▲「怪獸收服站」集結5大奇趣玩具品牌，搞怪討喜模樣令人超想擁有！

▲日本人氣GRAPE BRAIN經典呆萌角色公仔。

為了迎接萬聖節，誠品生活南西化身怪獸的秘密基地，即刻邀消費者入內捕捉藏身各處的神祕怪獸，還有限時3日的「怪獸收服站」秘密現身。集結5大奇趣玩具設計品牌，包含受倫敦藝術陶冶的設計傢俱品牌Nunu Chu派出長出腳的大型檯燈「藍色星期一怪獸」，以及眾多玩具迷追隨的Monster Taipei引入全球限量200件的日本藝術家「藤崎琢磨」搪膠怪物作品、日本人氣GRAPE BRAIN經典呆萌角色公仔等，搞怪討喜模樣令人超想擁有，更推出限定日優惠，10/25限定滿千送百，刷誠品凱基聯名卡最高回饋25%，折扣超級有感。

▲誠品南西全台獨家首賣Aesop2025年度禮盒「芳香集冊」。