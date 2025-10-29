白鹿挑戰煙燻玫瑰粉髮色超顯白又仙氣！3大理由告訴你秋冬更適合染

▲白鹿以粉紅色頭髮驚喜亮相。（圖／取自白鹿小紅書，下同）

提起白鹿，許多人腦海中浮現的可能是《長月燼明》、《周生如故》中那位仙氣繚繞、深入人心的古裝女神形象。近日白鹿改以一頭令人驚豔的「粉紅色頭髮」驚喜亮相，瞬間打破了大家對她既有的溫婉印象。照片中的她，不僅完美駕馭了這款搶眼的髮色，更展現出前所未有的甜酷魅力，讓粉絲們紛紛驚呼：「這根本是人間芭比！」、「仙女染什麼都好看！」

仙俠劇女王變身時髦精！挑戰煙燻玫瑰粉超好看

白鹿這次選擇的粉紅髮色，並非螢光芭比粉那種難以駕馭的亮色，而更像是一種帶點灰調、或是融入些許棕色的「煙燻玫瑰粉」或「蜜桃粉棕」，既保留了粉色的甜美，又增添了一份高級的霧感質地，顯得時髦而不俗氣。這個髮色瞬間將她從古典美人拉回了現代潮流前線，搭配她精緻的五官，宛如從漫畫中走出的女主角，又甜又酷，完美消化了「人間芭比」的稱號。

為了讓整體造型更和諧，白鹿連眉毛的顏色也一起漂染，調整成與髮色相近的淺棕色或粉棕色。這個小小的舉動，大大避免了深色眉毛在淺髮色下可能產生的突兀感，讓整體妝容看起來更加精緻、渾然天成，足見其團隊的專業與用心。

秋冬染粉色？意外顯白又時髦！

許多人可能會有「粉紅色是夏天專屬」的刻板印象，但白鹿的完美示範告訴我們：選對粉色，秋冬染反而更出彩！

1.提亮膚色效果絕佳：亞洲人的膚色普遍偏黃，帶有冷調或灰調的粉色（如白鹿的煙燻粉），能夠有效地中和膚色中的黃氣，達到視覺上顯白、提亮的效果，讓你在厚重沉悶的秋冬服飾中，臉色依舊保持明亮。

2.增添溫柔氛圍：相較於夏日螢光粉的活潑，秋冬流行的粉色調通常會加入棕色、灰色或紫色調，例如豆沙粉、藕粉色等，這些顏色能與秋冬常見的大地色系、灰色系服飾完美搭配，增添一股溫柔浪漫的氛圍。

3.創造視覺焦點：在普遍深色髮為主的秋冬季節，一頭質感好的粉色頭髮，無疑能讓你瞬間成為人群中的焦點，展現獨特的時尚品味。

維持仙女髮色的秘密：護色與保養缺一不可

染上夢幻的粉紅髮色後，真正的挑戰才剛開始。淺髮色、尤其是粉色系，非常容易因為洗髮、日曬、熱工具造型等因素而快速褪色。想要盡可能地延長髮色的美麗壽命，後續的居家護理至關重要，以下是幾個小秘訣。

使用護色洗髮精／矯色洗髮精：選擇專為染後髮質設計的弱酸性、不含硫酸鹽（Sulfate-free）的洗髮精，減少色素流失。並可搭配帶有粉色、紫色色素粒子的矯色或補色洗髮精／髮膜，中和掉髮色變黃的狀況，或補充流失的粉色色素。

降低洗髮水溫：過熱的水溫會加速毛鱗片張開，導致色素更快流失。盡量用溫水或偏涼的水洗頭。

加強護髮與保濕：漂染後的頭髮容易乾燥受損，務必加強使用護髮素、髮膜、髮油等產品，補充頭髮所需的水分與養分，維持髮質光澤。

避免過度熱傷害：吹風機溫度不宜過高，使用電棒捲等熱工具前，務必塗抹抗熱護髮產品。

