趙露思《許我耀眼》同款RABEANCO Hobo包必收！Cafuné靜奢美包請筆記

記者鮑璿安／ 綜合報導

小眾包款以百搭特性和平易近人的價位，受到不少民眾喜愛，而最近來自香港的包袋品牌RABEANCO、Cafuné都在信義區開設新店，不僅帶來趙露思《許我耀眼》同款DON Hobo Bag；Cafuné也以全新視覺登場，打造靜奢設計語言。





▲香港起家、承襲義大利皮革血統的 RABEANCO，正式插旗微風南山。（圖／品牌提供）

香港起家、承襲義大利皮革血統的 RABEANCO，正式插旗微風南山，以「光影曲線」為靈感的Asymmetric Crescent手提袋，這款獨家首賣包款以不對稱新月弧線，搭配頂級全粒面小牛皮打造，展現品牌一貫「柔軟結構」的設計哲學，兼具實用性與時尚感。可手提、肩背或斜背的靈活背法，完美符合都會女性日夜之間的穿搭轉換。





▲人氣女星「趙露思」同款RABEANCO DON Hobo Bag 。（圖／品牌提供）





▲南山微風限定首賣包款亮相「Asymmetric Crescent手提袋」 。（圖／品牌提供）

而近期因人氣女星趙露思主演電視劇而熱賣的 DON Hobo Bag 也成為吸睛焦點，包身自然垂墜的弧形設計，呼應現代女性溫柔中帶有堅定的形象。RABEANCO 同場也帶來兩款高人氣系列：SAOIRSE 單肩包與NINA II 斜背袋，皆以質感色調與機能收納，滿足從通勤到假日的多場景穿搭。





▲Cafuné於品牌十週年之際進駐台北遠百A13，展開為期近三個月的全新形象 POP UP STORE。（圖／品牌提供）





▲Lune bag 。（圖／品牌提供）





▲ Drop Hobo。（圖／品牌提供）

Cafuné於品牌十週年之際進駐台北遠百A13，展開為期近三個月的全新形象 POP UP STORE。除了以全新品牌Logo迎來視覺革新，更同步亮相 2025秋冬系列，本季新品包括從日本摺紙藝術擷取靈感的 Ori Tote 系列，以簡約幾何摺線勾勒植物般的優雅曲線；還有以貝殼靜謐意象為設計核心的 Soft Fold Bag 系列，展現女性內斂柔韌的氣質。同步登場的還有熱賣經典包款如 Small Asra Boston Bag 的赤陶麂皮新色，以及實用派首選 Drop Hobo 摩卡棕色 與 Medium Stance 奶杏色，皆延續品牌對高級皮革與溫潤色調的講究。