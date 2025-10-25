fb ig video search mobile ETtoday

「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　

▲▼「最受歡迎星座Top 3」揭曉 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲人見人愛星座排行榜，天秤奪冠讓人不意外。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

在12星座中，有些星座天生就充滿吸引力，不論走到哪都能成為人群的焦點。一起來看看「最受歡迎星座Top 3」，了解他們為什麼這麼惹人愛，但在討人喜歡的同時，也有不為人知的黑暗面喔！

#第1名 天秤座

天秤座擁有與生俱來的高顏值與優雅氣質，處事圓滑、善解人意，懂得在人際之間拿捏分寸。無論在朋友群中或職場裡，他們總是氣氛的潤滑劑，能讓人感到如沐春風。天秤的社交魅力來自他們真誠又不冒犯的態度，讓人自然而然想親近。但它們的缺點就是有時容易過度迎合，為了維持和諧，他們常壓抑真實感受，不敢得罪任何人。當內心天平失衡時，天秤會變得情緒化。

▲▼「最受歡迎星座Top 3」揭曉 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第2名 雙子座

雙子座聰明伶俐、反應快又幽默，與他們相處總是充滿驚喜。他們懂得觀察人心，能說出讓人開心的話，是聚會裡最亮眼的存在，讓人忍不住想靠近、想了解更多。但也是因為太過於聰明，有時候面對事情有點反覆無常，因為害怕無聊，所以本身的情緒轉換很快，可能今天還熱情如火，明天就冷淡疏遠，讓身邊的人一頭霧水。


#第3名 射手座

射手座樂觀外向、熱愛自由，他們總是帶給身邊人正能量與冒險精神。與射手在一起，生活永遠不無聊，他們的真誠與直率更讓人感到舒服沒有壓力。但當他們覺得被束縛或壓力太大時，會毫不猶豫地選擇消失或逃避。雖然他們愛得真誠，但一旦感到不自在，轉身就走，讓人又愛又恨。

星座, 社交, 魅力, 吸引力, 黑暗

