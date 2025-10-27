fb ig video search mobile ETtoday

NATUZZI特賣經典沙發現省10萬　門市同推折扣7折起

>

▲NATUZZI開倉特賣。（圖／業者提供）

▲NATUZZI開倉特賣再加碼至10／31。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

義大利家具品牌NATUZZI在雙11來臨前開跑特賣，於新莊旗艦店啟動開倉活動，原先僅規劃5天，為回應市場熱度，即起至10／31再度加碼限量釋出多款經典沙發、單椅、茶几與地毯等單品，推出最低7折折扣，部分設計款沙發現省10萬元起，並打出現貨不必等。

▲NATUZZI開倉特賣。（圖／業者提供）

業者表示，本波特賣正值進口家具交期拉長的時期，受到美國關稅與海運不穩影響，原本3至5個月的交貨期可能延長至半年以上，因此不少消費者與設計師選擇現貨入手，成為「快狠準」型買家。  

▲NATUZZI開倉特賣。（圖／業者提供）

NATUZZI新莊旗艦店特賣採「預約制參觀」，每組來賓限時1小時，並提供3D配置服務，現場可即時模擬家具擺設情境，方便顧客預想實際效果。本次加碼釋出的品項包含多款經典與絕版熱銷款，需視現場現貨直接報價；除現場活動外，全台門市同步祭出優惠，凡購買沙發即可享茶几、椅子、邊桌、地毯等周邊也祭出最低7折優惠。 

▲HOLA千件商品降價，最高達50%。（圖／業者提供）

▲HOLA千件商品降價，最高達50%。（圖／業者提供）

居家品牌 HOLA 和樂家居自 9 月起全面調整售價，館內超過千件商品進行降價，最高調降幅度達 50％，品項涵蓋家具、寢具、餐茶用品、家飾與收納等日常必需品。

除大規模降價外，HOLA 一年一度的周年慶也同步啟動，即日起至 11／5 為止，推出床墊、實木床架與沙發等折扣。精選歐洲沙發全品項下殺 6 折，其中 FLEXLUX Salino 貓抓布沙發單品最高可省下 43,960 元，SITS Juno 三人沙發則現省 31,560 元。比佛利獨立筒床墊系列全面 9 折，最高折扣金額可達 5,240 元。

▲HOLA千件商品降價，最高達50%。（圖／業者提供）

▲台灣製「比佛利獨立筒床墊系列」周年慶期間全面9折，最高現省5,240元。

HOLA表示，周年慶期間消費滿額還能再享回饋，單筆滿 3,000 元送 400 元折價券，滿 10,000 元現折 1,000 元，滿 50,000 元現折 6,000 元，最高可折抵 98,000 元（合營、夢時代與小北門市不適用）。

關鍵字：

NATUZZI, 家具特賣, 義大利設計, 新莊旗艦店, 沙發優惠, 家居折扣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　

「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　

營養師激推「瘦瘦菜」便宜好取得　有助調節血糖、控制食慾

營養師激推「瘦瘦菜」便宜好取得　有助調節血糖、控制食慾

美周記／超高顏值必收！SABON、MFK聖誕香氛禮盒大集合 越來越少發文了！「社群消失人口」5大性格特點你中了嗎？ 連假結束讓人提不起勁　「3個重點」讓你順利收心、重振精神 「5大族群」易水腫！營養師教你吃消水腫蔬果、飲品 「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要 成功人士的8種「假日習慣」　抽離工作是基本原則 大雨淋濕鞋子怎麼辦？「5個方法」讓你濕鞋快乾又不臭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面