NATUZZI特賣經典沙發現省10萬　門市同推折扣7折起





▲NATUZZI開倉特賣再加碼至10／31。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

義大利家具品牌NATUZZI在雙11來臨前開跑特賣，於新莊旗艦店啟動開倉活動，原先僅規劃5天，為回應市場熱度，即起至10／31再度加碼限量釋出多款經典沙發、單椅、茶几與地毯等單品，推出最低7折折扣，部分設計款沙發現省10萬元起，並打出現貨不必等。

業者表示，本波特賣正值進口家具交期拉長的時期，受到美國關稅與海運不穩影響，原本3至5個月的交貨期可能延長至半年以上，因此不少消費者與設計師選擇現貨入手，成為「快狠準」型買家。

NATUZZI新莊旗艦店特賣採「預約制參觀」，每組來賓限時1小時，並提供3D配置服務，現場可即時模擬家具擺設情境，方便顧客預想實際效果。本次加碼釋出的品項包含多款經典與絕版熱銷款，需視現場現貨直接報價；除現場活動外，全台門市同步祭出優惠，凡購買沙發即可享茶几、椅子、邊桌、地毯等周邊也祭出最低7折優惠。

▲HOLA千件商品降價，最高達50%。（圖／業者提供）

居家品牌 HOLA 和樂家居自 9 月起全面調整售價，館內超過千件商品進行降價，最高調降幅度達 50％，品項涵蓋家具、寢具、餐茶用品、家飾與收納等日常必需品。

除大規模降價外，HOLA 一年一度的周年慶也同步啟動，即日起至 11／5 為止，推出床墊、實木床架與沙發等折扣。精選歐洲沙發全品項下殺 6 折，其中 FLEXLUX Salino 貓抓布沙發單品最高可省下 43,960 元，SITS Juno 三人沙發則現省 31,560 元。比佛利獨立筒床墊系列全面 9 折，最高折扣金額可達 5,240 元。

▲台灣製「比佛利獨立筒床墊系列」周年慶期間全面9折，最高現省5,240元。

HOLA表示，周年慶期間消費滿額還能再享回饋，單筆滿 3,000 元送 400 元折價券，滿 10,000 元現折 1,000 元，滿 50,000 元現折 6,000 元，最高可折抵 98,000 元（合營、夢時代與小北門市不適用）。