安格斯12星座一周運勢10／27-11／2　巨蟹表白好時機、天蠍魅力爆棚

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

太陽在這周點燃了牡羊座潛在的欲望與佔有慾，容易被強烈的情感吸引，曖昧中的互動充滿暗示。有伴者感情關係中出現深度溝通的契機，從財務到信任都可能攤開檢視；若能真誠表達內心，反而更靠近彼此。單身者則可能在合作、共同任務中被某人吸引，互動中曖昧難愫將悄悄流露難掩，別急著確定關係，讓時間自然篩出真心。

金牛 4.21～5.20

金牛座這周對宮星曜十分活躍，也間接促使你的感情進入「互動強化期」，特別是這周的你情緒被放大，愛意與不安都一樣真實。單身者容易在工作、合作場合邂逅心動對象，那份默契可能比你想的更深。有伴者間的關係有點緊繃，若彼此太執著於對錯，火星能量會讓對話變成對立，需要學會退一步、用傾聽代替反駁，才不致讓情緒小火苗變成爭執大火。

雙子 5.21～6.20

這周的雙子的愛情像是一場諜報電影，太陽六宮與水星移位之下，你在感情裡的觀察細膩、語氣謹慎，在金星帶來的浪漫能量下，單身者身邊出現不少曖昧互動，但私底下觀察較量的意味很濃。此時火星加強行動慾望，但情緒起伏也大。有伴者則要注意細節誤會，尤其當你把「關心」講成「檢討」時，對方會感受到壓力。

巨蟹 6.21～7.21

太陽與火星落在戀愛宮，讓巨蟹座這周情感進入穩定中帶著一絲火花的階段，也讓你更願意主動表達愛意，近期對你來說會是表白、修復關係的好時機。交往中的巨蟹座能感受金星帶來的柔和氛圍，你在伴侶眼中顯得特別溫暖，簡單的約會就能讓感情更濃郁。單身者可能在職場、社群平台上被人默默關注，桃花強勁，別再逃避深層連結。

獅子 7.22～8.22

水星本周間移位間接讓獅子在愛情中更想掌控節奏。此時情感濃烈而私密，你想要確定、想要擁有，但也因此變得敏感而充滿得失心。幸好金星天秤讓你仍保有社交魅力，曖昧關係在對話裡升溫。單身者可能被工作場合的成熟對象吸引，但要分清仰慕與依戀的界線。有伴者會開始討論未來與安全感問題，別逃避真實感受。

處女 8.23～9.22

處女座這周受到水星移位影響，理智與感性呈現矛盾拉扯。此時的你在感情裡更懂得觀察、卻也容易想太多，雖然不再抗拒浪漫，只是害怕太快投入而受傷。單身者可留意工作接觸或共同學習而認識新對象；有伴者則在對話中更願意分享內心。這周的海王星提醒你別用幻想代替了解，愛需要現實支撐。

天秤 9.23～10.22

金星持續駐守在天秤本命宮，人前雖能有十足魅力，但你對愛情的態度轉向務實與內斂，比起追求浪漫或顏值，你更希望被理解被接受。單身者可能在社交場合邂逅有深度的對象，或舊愛再度出現。火星大大強化你的直覺，能準確感受到誰值得投入。此時人際上人氣高漲，但也注意別太迎合他人意見，凡事回歸初衷才不會被牽著走。

天蠍 10.23～11.22

天蠍可這是這周最具情感張力的星座，你在感情中想要的比平時更多，更渴望真實連結，不論單身或在交往，都會出現更積極的行動力或想法。此時金星天秤能柔化你的銳氣，讓你學會用溫柔的方式表達感情，有伴者若能一起面對壓力，就能更穩固。單身者魅力爆棚，吸引到的人也許與你截然不同，但能激起火花。

射手 11.23～12.21

射手情感上看似自然平靜，其實內心容易被牽動而有著暗潮洶湧的變化。潛意識宮活躍，這周對感情的感受變得更深刻，單身者容易被神祕或有距離感的人吸引，金星天秤帶來社交桃花，可能有暗戀或曖昧升溫的機會。穩定交往者則進入「默契重整期」，透過傾聽與陪伴才能維持溫度。你的直覺十分敏銳，能在細微中感受到對方的真實態度。

摩羯 12.22～1.19

這周摩羯對感情態度變得果斷而務實，就算身邊出現曖昧眼光或情愫，可能也會在你理性的判斷下快刀斬亂麻，儘管金星天秤將為你提升社交魅力，但朋友變情人、舊情再起的機率並不算高。有伴者可望攜手應對工作或家庭壓力，並在共度挑戰中更靠近。假日得記得宜遠離公事，多留一點時間給身邊的伴侶及家人。

水瓶 1.20～2.18

金星能量讓這周水瓶座能在人際之間閃閃發光，理性而清晰的邏輯判斷將使你的溝通魅力破表。事業宮同樣得到眾星加持，使你情感與工作難分，可能對合作對象心動，也可能被崇拜的氣場吸引。單身者在社交場合容易遇見知性桃花，建議慢觀察再行重。已交往者則要避免「工作話題」佔滿約會時光，得取得生活與事業之間的平衡。

雙魚 2.19～3.20

這周眾行星為雙魚座大大加深了感性的思維，不論人際或是感情，你的觀察力與直覺變得更為敏銳，此時金星為你帶來如維納斯般動人的柔和魅力，曖昧氣氛圍繞，單身者可能與遠距或異地對象展開交流；有伴者則在共事或金錢議題上需要更坦誠。土星仍逆於本命宮位，提醒你別讓幻想取代實際，想要收穫幸福就需要具體行動。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

