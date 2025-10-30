Threads爆紅護唇蜜台灣買得到　秋冬最美黏膜光感唇推薦色號一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Threads上掀起熱議的曼秀雷敦「水光豐潤護唇蜜」台灣終於也買得到啦！編輯實測擦起來真的很水潤，推薦色號一次看！

每到換季，乾燥、脫皮與唇紋總讓唇彩難以服貼，在日本美妝圈掀起搶購熱潮的的「曼秀雷敦水光豐潤護唇蜜」以一抹即成膜的高保濕質地、自然透亮的黏膜光澤也在Threads上爆紅，這款被譽為日本女生包色護唇蜜，終於在台上市啦！

2025黏膜光感唇正夯



今年日韓妝容流行的「黏膜光感唇」，強調模擬健康唇色狀態下的自然紅潤，這支曼秀雷敦水光豐潤護唇蜜運用柔潤固體質地，塗抹瞬間融化包覆雙唇，形成一層晶透水光潤澤膜，配方中注入荷荷芭油、蜂王漿萃取、櫻桃果油與蜂蜜精華，有著長效水潤保濕力；還有添加涼感精華，使用時帶來微微沁涼舒緩感，讓雙唇在保養同時兼具豐潤彈嫩。

3款色號一次看



曼秀雷敦水光豐潤護唇蜜 #蜜光裸杏

低調卻極具氣質的裸橘調，以百搭溫柔的粉橙裸杏色調為基底，輕透不挑膚適合各種膚色，擦上就像是天生般的水嫩裸唇，可以自然修飾蠟黃與暗沉，白開水妝容、上班日常都能夠輕鬆駕馭。

▲ #蜜光裸杏適合各種膚色。（圖／小紅書@餅乾皮皮捏）

曼秀雷敦水光豐潤護唇蜜 #蜜光嫩粉

介於粉與紅之間的柔嫩色調，櫻花粉的粉嫩光澤非常可愛，若有似無的紅潤感讓妝容更顯清新，是日本美眉們最愛的色號。

▲#蜜光嫩粉是日本美眉們最愛的色號。（圖／小紅書@包子吃不飽）

曼秀雷敦水光豐潤護唇蜜 #蜜光莓紅

秋冬必收，也是o編最推薦的色號！莓果紅調濃郁卻不厚重，可以提亮膚色、襯膚又顯白，迷人的水光感更是甜美又不失成熟氛圍。

o編筆記：這款護唇蜜是固態膏體非常柔軟，轉出後就沒有辦法轉回去，所以使用時建議不要一次轉出太多呦。

▲#蜜光莓紅是秋冬必收色。（圖／小紅書@七七）



