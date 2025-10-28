LV經典包大改造！被章魚腳抓住、毛毛彩虹花太可愛　村上隆讓Capucine變樣

fb ig video search mobile ETtoday

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV與巴塞爾藝術展合作，在巴黎大皇宮展出村上隆打造的Artycapucines VII系列包款，展場的大章魚超吸睛。

記者林明瑋／綜合報導　圖／品牌提供、翻攝LouisVuitton IG

LOUIS VUITTON第3度與巴黎巴塞爾藝術展（Art Basel）合作、與村上隆再度攜手，成就了Artycapucines VII。Artycapucines是LV自2019年開始的限定系列，每年邀藝術家把經典Capucine當成空白畫布，恣意揮灑創意打造，今年7度登場，不同於以往有多名藝術家的作品，今年由村上隆獨立操刀11件創作，在巴黎大皇宮榮耀陽台展出。章魚腳抓著Capucine、半圓形的皮草彩虹花Capucine等等，每個包包都腦洞大開，滿滿的奇思妙想，非常有趣。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲村上隆與LV攜手創造Artycapucines VII系列，共11件作品。 

村上隆與LV的緣分始於20年前，2003年春夏首度推出聯名系列，彩色的Monogram Multicolore顛覆過往，還有櫻花包、櫻桃包全都超搶手，颳起一陣旋風，雙方合作至2015年，算是第一階段的結束，2025年聯手美事重現，彩色的Monogram、櫻桃、彩虹花重新登場，許多品項一上市就賣光光，資深粉絲將20年前的老包拿出來，歷久彌新且很有傳承感。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

現在除了日常，LV X 村上隆再升至藝術收藏等級，打造的Artycapucines VII讓Capucine包千變萬化，並於巴塞爾藝術展期間於大皇宮榮耀陽台展出，「章魚」是主要視覺，一座高達8公尺的章魚坐鎮展場，靈感來自中國燈籠，章魚頭部的Superflat Jellyfish Eyes，清楚明瞭地說明出自村上隆手筆，蜿蜒的觸角在空間中延伸，地毯也是章魚觸手圖案，11件包款創作陳列其間，環繞著3顆Plush Balls太陽花球，滿滿都是村上隆。

接下來，一起看這些稀奇古怪、讓人眼界大開的包包。

Panda Clutch
熊貓是村上隆「超扁平」（Superflat）宇宙中的角色，誕生於2003年與LV合作的系列。超扁平也能變立體，Panda Clutch手拿包便是「一整隻熊貓」，以金屬打造輪廓，手工鑲嵌6250顆水晶，散發閃爍多彩的絢爛光影，搭配可拆卸的貴金屬鍊帶，背上它，會不自覺的嘴角上揚。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

Capusplit BB
遠看以為是一只雙色Capucines，再看發現是充滿驚喜的雙層作品！飽和的藍色鱷魚皮是外層，像被打開一般露出Monogram Multicolore內層，裝飾白色金屬LV標誌，整個包既矜貴又有趣。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

Capucines Mini Autograph
包身上有村上隆的簽名而且畫著微笑小花（Smiling Flower）圖案，光是這點就夠吸引人，以頂級黑色鱷魚皮製作，標誌性的LV金屬扣變成圓牌鑲嵌在彩虹色花朵中。這朵花一點也不簡單，是手工將樹脂顏料塗在金屬花瓣上，中央的LV則透過特殊的印刷技術，製造出可隨角度變化成笑臉的視覺效果，打開包包也很驚喜，內襯為繽紛的Monogram Multicolore，與外表的黑形成對比。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

Capucines BB Golden Garden
日本江戶時代畫家尾形光琳，為後世帶來極深的影響，這只包便是向尾形光琳設計的經典菊花扇面致敬，同時從村上隆2024年在京都展出的作品《Ogata Kōrin's Flowers》發想，將小花巧妙鋪陳於覆有金箔的皮革包身上，搭配金色金屬手柄。整個包包透過傳統高級製錶領域的獨門工藝、雷射切割黃銅絲、琺瑯手工繪製等技法完成，足見工藝。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

Capucines EW Rainbow
Capucines的輪廓不一定要是梯形，也可以是彩虹花！毛茸茸的包包透過熱塑成型皮革製作出輪廓，再覆以貂毛皮草，點綴金屬色眼睛與嘴巴刺繡，讓彩虹花綻放著燦爛笑容，背面則呈現出閉眼微笑如熟睡的神情，迷人又可愛。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

Capucines Mini Mushroom
像是把所有收集到的公仔都掛在包包上，Capucines Mini Mushroom手袋充滿奇幻繁盛姿態，村上隆創造的蘑菇角色用3D樹脂列印成型技術製作，再逐一以手工拋光完成，共有超過百枚色彩各異的蘑菇及Monogram吊飾，工匠以手工刺繡工藝將它們縫製於銀色鏡面帆布包身上，工序繁複需耗時近10小時，才能創造出這番宛如多彩森林的絢爛景象。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

Capucines Mini Tentacle
很呼應展場空間的「章魚包」來了！靈感源自於村上隆2017年的雕塑作品《DOBtobus》，將村上隆經典的Mr. DOB角色變成章魚，手袋上裝飾著7隻雕塑般的觸手，由超過450枚獨立零件組成，從製作到組裝需要75 天，十分耗時費工。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

Capubloom
Capucines也可以變成一顆球。圓球狀的Capubloom，覆滿超過115種繽紛糖果色的立體浮雕微笑小花，每一朵花兒皆由133枚零件組成，這些零件全以精密模具塑造，再由工匠手工鑲嵌於樹脂材質的球面，並延伸至包底，化為金色金屬保護鉚釘。包內配有一只銀色皮革內袋方便使用，彷彿一只可以帶著走的雕塑品，洋溢生動歡樂氣息。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

Capucines XXL Camo
除了改變形狀，也可以顛覆比例。Capucines XXL Camo換上大尺寸與中性風格，採用卡其色
水洗丹寧布料呈現隨興效果，加上迷彩骷髏提花圖案，包側有仿舊金色的金屬材質骷髏造型環，背面紅色皮革嵌片上的金屬銘牌刻著LV標誌，喜歡風格自在的大包，Capucines XXL Camo絕對是首選。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

Capucines EW Dragon
村上隆在2011年創作了一件9幅連作拼接而成、長達18公尺的大型作品《Dragon in Clouds Indigo Blue》，現在縮小版出現在包包上，透過高解析度的噴墨印刷工藝，描繪盤旋飛騰的雲霧與威風凜凜的龍爪，皮革表面如瓷器般光滑細緻，手柄與LV標誌採用銀色銅合金精雕，再以琺瑯工藝手工上色，精準呈現藍至灰色的漸層效果。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

Capucines MM Eye
淺粉色就已經夠可愛，加上五官更讓人招架不住。從村上隆作品《Mr. DOB Original Edition》發想，大膽又抽象地在包包正面裝飾大眼睛與黃色點狀的鼻子，轉到背面看到張著的嘴巴，包包的左側上方有圓形耳朵。圓形的大眼其實藏著一面口袋鏡，以鍊帶與包身連接，打開包包，內襯是Capucines MM Eye，眼睛張著、閉著、半開著。眨眨眼，歡迎來到村上隆與LV的奇幻世界。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

【看更多藝術家合作】

Van Cleef & Arpels
金珠在Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）的世界裡可以是畫龍點睛的裝飾也可以是主角，在「Perlée限時體驗空間」裡，則成為各種拍照打卡點與有趣的小活動。

梵克雅寶與法國視覺藝術家Arthur Hoffner合作，在台北101四樓都會廣場打造「Perlée限時體驗空間」，粉嫩馬卡龍色調的展場讓人流連忘返，金珠摩天輪、靈感噴泉，通通好玩又好拍。2008年問世的Perlée系列，將自1920年代開始成為品牌經典象徵的金珠發揚光大，現場展出Perlée系列的當代創作與歷年典藏之作，在粉嫩馬卡龍色調的空間裡不但能有互動體驗，也能細細欣賞梵克雅寶的美麗作品。展期至11月16日。

▲梵克雅寶在台北101打造「Perlée 限時體驗空間」。（圖／記者陳雅韻攝）

積家
超過百年的瑞士鐘錶品牌出漫畫，很難想像吧？積家（Jaeger-LeCoultre）與菲律賓網路漫畫家Olivecoat攜手創作，以創新的「第九藝術」形式講述Reverso翻轉系列腕錶的起源，用現代視角捕捉製錶工藝的詩意與情感，讓傳統與創新對話，也讓Reverso翻轉腕錶以嶄新方式與新世代連結。

Olivecoat以融合手繪與數位剪貼的風格聞名，擅長以溫柔細膩的筆觸描繪角色關係，並以幽默語氣傳達人文情感。這次合作中，她從積家的歷史檔案汲取靈感，將1931年Reverso誕生的故事改編成網路漫畫，11月1日上線，令人拭目以待。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲積家與菲律賓網路漫畫家Olivecoat合作，畫出Reverso翻轉系列腕錶的故事。（圖／品牌提供）

關鍵字：

LouisVuitton, LV, 路易威登, 村上隆, Murakami, Artycapucines, Capucine, ArtBasel

