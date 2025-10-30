即使被劈腿仍會選擇原諒的三大星座！TOP 1很重感情　遍體鱗傷也不想關係破裂

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

在愛情的世界裡，有些人面對背叛會果斷離開，毫不回頭；但也有些星座即使被劈腿，仍選擇原諒對方，因為他們心太軟、太重感情，甚至相信「只要改過就好」，這樣的性格讓他們在愛裡總是遍體鱗傷，卻依舊深情不減。

TOP 3 巨蟹座：愛太深，難以割捨



巨蟹座的愛情帶有強烈的依戀感，一旦投入就難以抽身，他們不是不知道被背叛的痛，只是巨蟹總習慣回想從前的甜蜜時光，內心那份「我們曾經那麼好」讓他們選擇再給對方一次機會，因為家與情感的連結比自尊還重要，只要對方願意回頭，就心軟得無法拒絕。

TOP 2 雙魚座：相信愛能改變一切



浪漫又多情的雙魚，對愛情總懷抱理想主義，哪怕被劈腿，也會替對方找理由：「他只是暫時迷失」、「也許是我沒給夠安全感」，他們深信愛能治癒傷痛、改變人性，因此寧願自己再受一次傷，也想看見對方改過的樣子，可以說是心海柔軟無邊，原諒成了最愛對方的方式。

TOP 1 天秤座：不想失去關係的平衡



天秤座最怕的是衝突與結束，一段感情的破裂對他們來說是巨大的不安，即使被背叛，天秤仍會掂量雙方的付出、過去的情感與未來的可能性，心中那份「也許還有救」讓他們選擇原諒，表面理性，內心卻是極度重情，為了維持關係的和諧，寧願忍痛修補裂痕，也不願輕易放手。