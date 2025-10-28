fb ig video search mobile ETtoday

運動族必看！營養師激推「8款天然增肌食物」　

>

記者曾怡嘉／台北報導

減重的朋友都知道，想養成好體態， 增肌減脂很重要，但明明已經努力吃蛋白質，但肌肉量總是上不去嗎？營養師高敏敏分享，這時候飲食內容是關鍵，想讓肌肉結實又不發胖，建議從以下8款天然增肌食物下手，吃出線條原來一點都不難！

#乳製品

像牛奶、優格、起司都含有優質蛋白與鈣質，能幫助肌肉生成、維持骨骼強健，運動後喝一杯低脂牛奶也是很棒的修復策略。

▲▼營養師激推「8款天然增肌食物」 。（圖／Unsplash）

#牛肉

牛肉富含白胺酸與肌酸，是增肌的兩大關鍵營養，能幫助肌肉合成、提升力量與訓練表現，是增肌族的黃金蛋白質來源之一。

#堅果

堅果含有好油脂與熱量，適合當健康零食，能幫助增肌、增重又不怕吃進太多空熱量，建議挑選無調味原味堅果最加分。

▲▼營養師激推「8款天然增肌食物」 。（圖／Unsplash）

#全穀物

全穀物像是糙米、燕麥、全麥麵包，這些優質的碳水來源，能穩定釋放能量、幫助訓練更持久，還能避免脂肪囤積。

#澱粉類植物

舉凡像是南瓜、玉米、紅豆、綠豆，皆富含膳食纖維，可補充能量又不怕多餘負擔，是天然又安全的增肌好幫手。

▲▼營養師激推「8款天然增肌食物」 。（圖／Unsplash）

#鮭魚

鮭魚擁有高蛋白低熱量，含豐富Omega-3，能幫助肌肉修復與抗發炎，也是提升代謝的健康脂肪來源。

#酪梨

含好油脂、維生素與礦物質，能促進肌肉生長，也守護心血管健康，可搭配沙拉或全麥吐司一起吃。

▲▼營養師激推「8款天然增肌食物」 。（圖／Unsplash）

#黑巧克力

70%以上的黑巧克力富含表兒茶素，能促進肌肉生成、提升修復速度，適量享用不僅滿足口慾，還能幫助訓練成效更好。

營養師高敏敏最後也提醒，增肌不是也吃越多就有效，重點是吃對營養搭配規律運動與充足睡眠，才能讓身體真正合成出健康肌肉，除此之外也別忘了喝足水分，幫助代謝更順暢。

 

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

