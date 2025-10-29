安海瑟薇穿Valentino 2003年經典紅裙登場！飄逸雪紡美得毫不費力

記者鮑璿安／綜合報導

在WWD 2025 Honors 頒獎典禮上，紅毯焦點無疑落在好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）身上，身為時尚資優生的她，這次以一襲鮮豔奪目的 Valentino 經典紅色禮服優雅現身，來自2003年的復古款式，不隨流行更迭始終雋永，在安海瑟薇完美演繹下再次回到大眾視線。





▲ 安海瑟薇（Anne Hathaway） 特別穿上了 Valentino 2003 秋冬高級訂製服系列的作品 。（圖／達志影像／美聯社）

這場頒獎典禮對安海瑟薇而言別具意義，她擔任 WWD John B. Fairchild Honor（終身成就獎） 的頒獎人，將榮耀親手頒給 Valentino 創辦人 Valentino Garavani 與品牌聯合創始人 Giancarlo Giammetti。為了這個充滿傳承意涵的時刻，她特別穿上了 Valentino 2003 秋冬高級訂製服系列的作品，形成完美的呼應。這件以層疊雪紡打造的紅色禮服，線條柔和、垂墜感優雅，細肩帶與束腰剪裁巧妙勾勒出她修長的頸肩與高挑比例；裙襬的多層次不規則設計，在燈光下展現流動的律動之美，低調卻極致高貴。

此外，安海瑟薇的妝髪也十分溫柔，將髮絲向後梳成光滑的半盤髮造型，露出立體五官與細緻頸線，搭配閃耀的鑽石耳環與簡約手鍊，造型乾淨俐落。她的唇色選擇與禮服同調的紅色系，整體妝容以自然光澤肌襯托禮服色彩，讓人感受到她對細節的精準拿捏。