蔡依林、舒華、Anna愛包太搶鏡　女星近期最愛精品包一一搜出來

▲舒華、蔡依林、楊謹華近期最愛包款。（圖／品牌提供、楊謹華IG）

誰說包包只是配件？在時尚圈，它早就是女明星的第二張名片！從女王Jolin蔡依林、志玲姐姐、金鐘影后楊謹華，到韓團新生代女神Anna、舒華，近期最愛精品包分別是那些？這次一一幫你搜出來！

蔡依林、林志玲 × Valentino Garavani Panthea

這款自FW25登場後就橫掃女星衣櫥的Valentino Panthea包，簡直是「氣勢與柔美」的完美融合，包含品牌代言人蔡依林、女神林志玲，無論肩背或斜背，都能輕鬆融入日夜造型，展現多變時尚魅力。

▲蔡依林、林志玲都背上Valentino Panthea包。（圖／品牌提供）

以亮面與啞光皮革、蟒蛇皮及絨面皮革等多重材質巧妙拼接出經典V形圖案，完美詮釋品牌標誌性的力量感與女性柔美的平衡。包身點綴琺瑯獸頭與仿水晶細節，散發低調奢華氣息。

▲Valentino Garavani Panthea。（圖／品牌提供）

影后楊謹華 × Delvaux Brillant Tempo

剛出爐的金鐘影后私下也懂玩時尚！楊謹華這顆Brillant Tempo包、真的超級百搭，無論露背性感洋裝、還是簡單的背心＋牛仔褲，都能撐出滿滿的時髦高級感。柔軟皮革線條與光澤金釦，讓她舉手投足間都是「影后級優雅」。

▲楊謹華背上Brillant Tempo包。（圖／楊謹華IG）

▲ Delvaux Brillant Tempo。（圖／品牌提供）

MEOVV 成員Anna × Chloé Paddington鎖頭包

韓國女團MEOVV成員Anna以一襲2025冬季系列黑色亮面亞麻外套展現亮眼自信的姿態，金色字母腰帶勾勒出柔美輪廓，搭配米色Janis彈性皮革高跟靴，詮釋出Chloé女性兼具力量與優雅的風格。手提本季焦點紅棕色Paddington鎖頭包，為整體造型注入從容而不費力的率性魅力。

▲Anna手提本季焦點Paddington鎖頭包。（圖／品牌提供）

▲Chloé Paddington鎖頭包。（圖／品牌提供）

I-DLE舒華 × BurberryBridle 手拿包

知名女團i-dle成員舒華穿著Burberry喀什米爾Belmont風衣披肩，打造英倫風造型。設計融入風衣的經典元素包括肩章、槍墊與B字形帶扣腰帶，搭配秀款Bridle皂米色手拿包，舉手投足間充滿英倫女孩的優雅氣質。

▲舒華。（圖／品牌提供）

▲BurberryBridle 手拿包。（圖／品牌提供）

