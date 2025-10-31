fb ig video search mobile ETtoday

蔡依林、舒華、Anna愛包太搶鏡　女星近期最愛精品包一一搜出來

>

女星都在背！蔡依林、舒華、Anna愛包太搶鏡…影后楊謹華的私服神包曝光

▲舒華、蔡依林、楊謹華近期最愛包款。（圖／品牌提供、楊謹華IG）

圖文／CTWANT

誰說包包只是配件？在時尚圈，它早就是女明星的第二張名片！從女王Jolin蔡依林、志玲姐姐、金鐘影后楊謹華，到韓團新生代女神Anna、舒華，近期最愛精品包分別是那些？這次一一幫你搜出來！

蔡依林、林志玲 × Valentino Garavani Panthea

這款自FW25登場後就橫掃女星衣櫥的Valentino Panthea包，簡直是「氣勢與柔美」的完美融合，包含品牌代言人蔡依林、女神林志玲無論肩背或斜背，都能輕鬆融入日夜造型，展現多變時尚魅力。

女星都在背！蔡依林、舒華、Anna愛包太搶鏡…影后楊謹華的私服神包曝光

▲蔡依林、林志玲都背上Valentino Panthea包。（圖／品牌提供）

以亮面與啞光皮革、蟒蛇皮及絨面皮革等多重材質巧妙拼接出經典V形圖案，完美詮釋品牌標誌性的力量感與女性柔美的平衡。包身點綴琺瑯獸頭與仿水晶細節，散發低調奢華氣息。

女星都在背！蔡依林、舒華、Anna愛包太搶鏡…影后楊謹華的私服神包曝光

▲Valentino Garavani Panthea。（圖／品牌提供）

影后楊謹華 × Delvaux Brillant Tempo

剛出爐的金鐘影后私下也懂玩時尚！楊謹華這顆Brillant Tempo包、真的超級百搭，無論露背性感洋裝、還是簡單的背心＋牛仔褲，都能撐出滿滿的時髦高級感。柔軟皮革線條與光澤金釦，讓她舉手投足間都是「影后級優雅」。

女星都在背！蔡依林、舒華、Anna愛包太搶鏡…影后楊謹華的私服神包曝光

▲楊謹華背上Brillant Tempo包。（圖／楊謹華IG）

女星都在背！蔡依林、舒華、Anna愛包太搶鏡…影后楊謹華的私服神包曝光

▲ Delvaux Brillant Tempo。（圖／品牌提供）

MEOVV 成員Anna × Chloé Paddington鎖頭包

韓國女團MEOVV成員Anna以一襲2025冬季系列黑色亮面亞麻外套展現亮眼自信的姿態，金色字母腰帶勾勒出柔美輪廓，搭配米色Janis彈性皮革高跟靴，詮釋出Chloé女性兼具力量與優雅的風格。手提本季焦點紅棕色Paddington鎖頭包，為整體造型注入從容而不費力的率性魅力。

女星都在背！蔡依林、舒華、Anna愛包太搶鏡…影后楊謹華的私服神包曝光

▲Anna手提本季焦點Paddington鎖頭包。（圖／品牌提供）

女星都在背！蔡依林、舒華、Anna愛包太搶鏡…影后楊謹華的私服神包曝光

▲Chloé Paddington鎖頭包。（圖／品牌提供）

I-DLE舒華 × BurberryBridle 手拿包

知名女團i-dle成員舒華穿著Burberry喀什米爾Belmont風衣披肩，打造英倫風造型。設計融入風衣的經典元素包括肩章、槍墊與B字形帶扣腰帶，搭配秀款Bridle皂米色手拿包，舉手投足間充滿英倫女孩的優雅氣質。

女星都在背！蔡依林、舒華、Anna愛包太搶鏡…影后楊謹華的私服神包曝光

▲舒華。（圖／品牌提供）

女星都在背！蔡依林、舒華、Anna愛包太搶鏡…影后楊謹華的私服神包曝光

▲BurberryBridle 手拿包。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
政府普發1萬元！他0元羨慕女友領2萬　一票男生共鳴
「北教大王力宏」被爆「後宮12女」　受害者爆料：5天連夜陪3女
原始連結

關鍵字：

周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

即使被劈腿仍會選擇原諒的三大星座！TOP 1很重感情　遍體鱗傷也不想關係破裂

即使被劈腿仍會選擇原諒的三大星座！TOP 1很重感情　遍體鱗傷也不想關係破裂

遇見對的人是什麼感覺？4個特徵告訴你　那份安心其實早已出現

遇見對的人是什麼感覺？4個特徵告訴你　那份安心其實早已出現

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

外表老實卻「最容易出軌」星座Top 3 ！第一名壓抑太久動心就回不了頭 Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬 最近睡不好？睡前吃「6種食物」恐偷走你的睡意 萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來 蔡依林、舒華、Anna愛包太搶鏡　女星近期最愛精品包一一搜出來 《颱風商社》10金句：悲傷並不是要對抗的東西，而是要讓它就這樣流逝 夢幻逸品一次集合！4款美妝聖誕倒數月曆搶先預覽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面