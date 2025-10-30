隋棠、76歲潘迎紫都在做「重訓」　「1好處」不用節食也能維持好體態

▲隋棠、潘迎紫、鄭秀文。（圖／取自隋棠FB、潘迎紫FB、鄭秀文FB）

圖文／CTWANT

從隋棠到鄭秀文，越來越多女明星不再只靠節食維持身材，而是改以「重訓」打造體態，她們不追求骨感，而是擁抱力量與線條之美！如今連76歲的「不老女神」潘迎紫，也靠健身練出結實手臂與緊實二頭肌，完美詮釋「年齡不是限制，保養要有肌力才持久」。

潘迎紫笑說，自己一直有習慣上健身房運動，「不是為了漂亮，而是為了讓骨質保持健康」。多年的重訓讓她肌肉結實、身形挺拔，穿上貼身禮服時，全身上下線條流暢、氣場滿分，她的狀態完全看不出已年過七旬，讓網友驚呼：「這根本是36歲的體態！」

▲潘迎紫76歲練出二頭肌。（圖／楊澍攝影、三立提供）

▲潘迎紫。（圖／取自潘迎紫FB）

許多人以為重訓是為了瘦身，但其實最大的好處是「抗老化」！尤其隨著年紀增長，肌肉量會自然流失，導致代謝下降、體態鬆弛，適度重訓不但能穩定關節與骨骼支撐，還能促進循環、提升代謝力，讓人由內而外更緊實，這也是許多女明星越練越年輕的真正原因。

▲隋棠、鄭秀文。（圖／取自隋棠FB、鄭秀文FB）

專家建議，熟齡女性想嘗試重訓可從小重量、多次數動作開始，並搭配伸展與均衡飲食，讓身體逐步找回力量。從隋棠到潘迎紫，她們用實際行動證明：真正的凍齡，不是逃避歲月，而是用肌力去對抗老化。

延伸閱讀

▸ 換換愛2／邱偲琹為愛苦練韓文 歐巴開社群紀錄戀情藏玄機

▸ 「北教大王力宏」被爆「後宮12女」 受害者爆料：5天連夜陪3女

▸ 原始連結