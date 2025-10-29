fb ig video search mobile ETtoday

氣溫驟降！美容油熱敷「6步驟」打造透亮光澤

>

▲▼油熱敷保養。（圖／品牌提供）

▲油熱敷能幫助血液循環，讓養分更容易被肌膚吸收。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

氣溫驟降，天氣時而乾冷，時而陰雨綿綿，此時肌膚容易出現緊繃乾燥，甚至脫屑等狀況。在這個季節不妨利用油保養取代乳液，為皮膚帶來滋潤與養護，多數消費者擔心使用「美容油」會太黏膩，讓保養品牌綠藤生機教大家搭配熱毛巾一同使用，肌膚吸飽養分，打造透亮好光澤。

想讓肌膚展現紅潤健康的光澤，可在以精華油為肌膚保養時適時為肌膚「加溫」。「油熱敷」不僅能促進肌膚的血液循環，更能讓臉部精華油中的油相保養精華，更快被肌膚完整吸收，達到保養的理想效果。

#臉部精華油熱敷的 6 步驟

1.將熱毛巾濕敷於潔淨臉龐約 20 秒（毛巾不能敷到冷掉才拿起來！）

2.將手搓熱後，把臉部精華油滴 2-3 滴，透過手心的熱度，慢慢按壓進臉部肌膚各部位（從額頭、雙頰、下巴、眼睛、脖子）

3.透過油的延展性，將雙手由內往外、由下往上均勻塗抹臉部精華油於全臉。

4.按摩步驟由額頭開始，接著在眼周、雙頰部位以輕輕按壓的方式，促進血液循環時做到滋養與保護功能。

5.按壓後，以熱毛巾重新熱敷一次臉部，讓殘留於表層的油脂滲透進肌膚。

6.多餘的油可帶到脖子跟肩膀，深深按壓停留 5-10 秒鐘，幫助放鬆肌肉。

▲▼油熱敷保養。（圖／品牌提供）

▲綠藤生機 綠色海洋精華油，30ml，2,080元。

▲▼油熱敷保養。（圖／品牌提供）

▲Melvita 玫瑰摩洛哥堅果油，50ml，1,480元。

▲▼油熱敷保養。（圖／品牌提供）

▲蘭儂羊毛脂全效修護油，50ml，410元。

關鍵字：

肌膚保養, 冬季乾燥, 精華油, 油熱敷, 護膚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來 開賣倒數UNIQLO × NEEDLES試穿心得！千元入手潮牌、推蝴蝶刷毛外套 雨天必收時髦聯名！Hunter小狐狸雨靴、Barbour × Levi’s油布丹寧超實穿 「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　 50歲許路兒仙到不科學　蓬鬆長髮用4百元洗髮精搞定 舒淇長髮塞耳後閃耀LV耳骨夾　巧搭耳飾鬆弛感滿點 荷蘭公主穿阿嬤古董衣曝簡樸性格　傳承三代亮麗如昔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面