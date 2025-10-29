氣溫驟降！美容油熱敷「6步驟」打造透亮光澤

▲油熱敷能幫助血液循環，讓養分更容易被肌膚吸收。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫驟降，天氣時而乾冷，時而陰雨綿綿，此時肌膚容易出現緊繃乾燥，甚至脫屑等狀況。在這個季節不妨利用油保養取代乳液，為皮膚帶來滋潤與養護，多數消費者擔心使用「美容油」會太黏膩，讓保養品牌綠藤生機教大家搭配熱毛巾一同使用，肌膚吸飽養分，打造透亮好光澤。

想讓肌膚展現紅潤健康的光澤，可在以精華油為肌膚保養時適時為肌膚「加溫」。「油熱敷」不僅能促進肌膚的血液循環，更能讓臉部精華油中的油相保養精華，更快被肌膚完整吸收，達到保養的理想效果。

#臉部精華油熱敷的 6 步驟

1.將熱毛巾濕敷於潔淨臉龐約 20 秒（毛巾不能敷到冷掉才拿起來！）

2.將手搓熱後，把臉部精華油滴 2-3 滴，透過手心的熱度，慢慢按壓進臉部肌膚各部位（從額頭、雙頰、下巴、眼睛、脖子）

3.透過油的延展性，將雙手由內往外、由下往上均勻塗抹臉部精華油於全臉。

4.按摩步驟由額頭開始，接著在眼周、雙頰部位以輕輕按壓的方式，促進血液循環時做到滋養與保護功能。

5.按壓後，以熱毛巾重新熱敷一次臉部，讓殘留於表層的油脂滲透進肌膚。

6.多餘的油可帶到脖子跟肩膀，深深按壓停留 5-10 秒鐘，幫助放鬆肌肉。

▲綠藤生機 綠色海洋精華油，30ml，2,080元。

▲Melvita 玫瑰摩洛哥堅果油，50ml，1,480元。

▲蘭儂羊毛脂全效修護油，50ml，410元。