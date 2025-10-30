《颱風商社》10金句：悲傷並不是要對抗的東西，而是要讓它就這樣流逝

記者鮑璿安／綜合報導

《颱風商社》由李俊昊與金敏荷領銜主演，劇情以1997年亞洲金融風暴為背景，講述一名曾過著奢華生活、來自「狎鷗亭柳橙族」的青年強太風（李俊昊 飾），在家族企業面臨倒閉危機後，被迫接手瀕臨破產的中小企業「颱風商社」，展開一連串成長故事，當中現實又催淚的台詞語錄也引起討論。

1. 當人們看到花瓣落下，就會說花在凋謝，但並不是這樣，花是在竭盡全力戰勝逆境，為了要結成果實，謝謝，謝謝你結成果實。



2. 悲傷並不是要對抗的東西，而是要讓它就這樣流逝。



3. 生存才是第一優先，不是嗎？



4. 爸爸支持你的夢想，你一直都是我最愛的人，但我想告訴你，只有你自己面對和戰勝之後得到的東西，才能稱作是屬於你的，你要記住，人比結果還重要，我們比花更芬芳，也比錢更有價值，這就是我的願望，兒子，你要一直過得幸福。



5. 我學到的一切還是我自己的，都留在我的腦袋裡，我沒事。



6. 公司就是即使不喜歡也要一起行動，這也是工作的一部分。



7. 成立30年的公司不可能會這麼乾淨，歲月的痕跡，在這裡完全看不到。



8. 強太風先生，你現在看一下天空，有看到星星嗎？天氣太陰了所以你現在看不到，但是就代表它們不存在嗎？



9. 我明明不去教堂，但是聖誕節就是讓我覺得很開心，就像睜開眼睛就會有禮物放在枕邊一樣，該怎麼說呢？有種奇跡會發生的感覺。但要是沒有聖誕節這一天，這個冬天豈不是太長了嗎？太冷了。



10. 雖然這樣說很羞愧，但以前我在路上看到做苦力的人，都會覺得他們很可憐，所以我一直以為自己是個很善良的人，既不可憐也不偉大，錢本來就是這樣賺的。