飲控族吃麵不再有罪惡感　揮別高精緻麵粉還有飽足感

臺灣是美食王國，尤其在小吃的表現上更為卓越。只要走入街道巷口，光是麵類的選擇就五花八門——拉麵、牛肉麵、肉羹麵、陽春麵、乾意麵......完全就是愛麵族的天堂。

然而，這些麵食固然美味，但多半高油高鈉，整體口味偏重、總熱量更是非常驚人，長時間下來，容易造成身體負擔，甚至引發三高（高血壓、高血糖和高血脂）。難道，沒有兩全其美的方式，能夠讓我們安心享用麵食、掌握健康嗎？

2020年，日日好食研發的好控麵的誕生造福了所有愛麵人！品牌不但主打低精緻麵粉，吃完還有滿滿的飽足感，無論是健身族、銀髮族、飲控族都很適合——放心大口吃麵，不再顧忌！隨著全球健康意識高漲，這碗麵將顛覆我們對機能型麵食的想像。

首先，「醣」究竟是什麼？



在營養學裡，「醣類」指的便是「碳水化合物」，是供給人體能量的主要來源之一，又分作單醣、雙醣、多醣：

1. 單醣：為醣類中最小的細胞單位，如葡萄糖、果糖、半乳糖。

2. 雙醣：蔗糖、乳糖、麥芽糖等，進入腸道後，就會被分解成單醣。

3. 多醣：常見於澱粉類的食物，像米飯、麵食、地瓜、馬鈴薯等等。

以上三者雖然型態有所差異，但最終在體內多數會轉化為葡萄糖，並進入血液成為細胞主要的能量來源。單醣可快速吸收，帶來及時能量；雙醣需先分解成單醣才能再被利用，能量釋放較慢；而多醣則為上述所說的澱粉類，得經過消化才能轉化為葡萄糖。

因此，當醣攝取過多時，身體會將多餘的葡萄糖轉換成脂肪儲存，容易造成三高、糖尿病、各類慢性病的風險。尤其像白米、白吐司、手搖飲、甜點蛋糕等等，不僅會讓我們的升糖指數飆高，飽足感又偏低，一不小心就會吃過量，無形中造成更大的負擔。

然而，醣類是人類能量的來源，也不應該視為洪水猛獸，完全不攝取，例如運動過後，就應該蛋白質與碳水同時攝取，就可以達到恢復體力，強化肌力的效果。因此依據身體需求，好好控制醣類攝取量就顯得重要。

瞄準消費者痛點 4大優勢的健康好控麵



當大眾開始有意識地進行醣類管理，卻發現是條漫長的路，要篩選食物、吃多吃少都得斤斤計較，大大影響了生活品質。日日好食團隊看到了這項痛點，用過去控醣的經驗、對營養學的研究，開發出高蛋白、低精緻麵粉的好控麵。

1.一碗麵省一片吐司的精緻麵粉：

常被用來作為主食的吐司、麵包類，成分就是麵粉。低精緻麵粉的好控麵，為消費者的餐桌增加了新的健康選擇。

2.一碗麵有一片雞胸肉的蛋白質：

以黃豆、黑豆取代小麥的好控麵，以優質的蛋白質作為基底，進而提升飽足感和整體代謝。

3.鈉含量比市售麵條少 50%：

市售麵條為了保持筋性，製作時會添加鹽，導致鈉含量容易偏高。好控麵減少了一半的鹽分，降低因高鈉引發的高血壓風險。

4.每碗含有3顆高麗菜膳食纖維：

豐富的膳食纖維能增加腸道蠕動，促進代謝、預防「上不出來」、不順暢的困擾。

健康意識高漲，5大族群的新選擇

那麼，什麼樣的人需要控醣呢？除了減重時的飲食調整外，日常中其實還有許多隱性需求，都和醣的攝取脫不了關係。對此，日日好食針對五大族群提供最佳解方：

1.穩糖一族：

對穩糖一族來說，指數的控制是每日三餐都必須注意的規範，故飲食的方式、食物的挑選便格外重要。吃完好控麵後，比起其他常見食物，更能降低指數。

2.健身族：

平常有在健身的人，通常都會配合飲食來保有良好的體態，選擇好控麵不僅能在運動後補充後補充好的蛋白質，還可增加飽足感，而好控麵蛋白質與碳水化合物的比例，是營養師眼中的黃金配方，高效恢復體力又補充蛋白質。

3.飲控族：

正在飲控的朋友，最害怕的莫過於在關鍵時期吃錯食物，導致不減反增的窘境。有了好控麵後，除了能降低飢餓感，也不怕有多餘的碳水來擾亂計畫。

4.素食者：

近年茹素者日趨上升，追求養生之餘，不少人開始擔憂蛋白質攝取不足。而一碗好控麵含有一塊雞胸肉的蛋白質，再加上雞蛋和蔬菜，就是健康輕盈的一餐。

5.銀髮族：

無論是蛋白質、膳食纖維，對銀髮族而說都是非常重要的營養來源。Q軟的好控麵咀嚼容易，亦可補中日常的能量，可謂一舉兩得。

從一碗麵開始，讓生活多一點輕盈、少一點負擔。日日好食好控麵擁有優質的高蛋白、豐富的膳食纖維，最重要的是大幅控制精緻麵粉地攝取，滿足多方族群的需求。隨著全球健康意識高漲的當下，好控麵會是我們兼顧美味與養生的新選擇。

