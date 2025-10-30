許瑋甯談人生新篇章「學會放手」　優雅白裙化身香奈兒女郎

記者鮑璿安／綜合報導

在《Marie Claire》11月號封面中，許瑋甯以一襲白色緞面高領削肩長洋裝登場，搭配長手套、珍珠手拿包與水鑽高跟鞋，宛如走出西洋老電影的女主角，舉手投足間散發從容氣場，正如她此刻的心境。她也分享自己進入人生新篇章，升格母親後的真實想法，「我的人生中出現了新的生命，我的目標是在平衡中，將新生命容納進來，這非常難，但我覺得是此時此刻必須思考的問題與責任。」





▲ 許瑋甯分享這套白裙是她最鍾愛的造型之一 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

她分享這套造型是她最鍾愛的造型之一：「我喜歡這款包的多變性，它就像一件大型珠寶，隨著你放入的物品而改變形狀。材質輕盈卻有份量，一出場便成為焦點。」在 Chanel 的細膩工藝襯托下，許瑋甯的姿態既經典又現代，完美演繹成熟女人的光彩與自由。談到人生進入新階段的心情，許瑋甯坦言：「身份不一樣了，也因此體悟到人生要夠長、夠廣，才能感受到它的厚度。」

她學會在不同角色中尋找「平衡」，也懂得放手的重要，「很多事不是抓緊就能留住，要學會放開自己，讓心自在。」她認為，唯有放手，才能真正體驗生活的廣闊與溫度。此外，「不要被外界的標籤、聲音跟壓力給限制住了，在任何時間點、任何年齡層，只要是做你想做的事，那就是對的事。」則是許瑋甯想送給所有女性的話。