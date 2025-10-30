fb ig video search mobile ETtoday

遇見對的人是什麼感覺？4個特徵告訴你　那份安心其實早已出現

>

▲▼星座,劈腿,戀愛,戀情。（圖／IG）

▲遇見對的人是什麼感覺？4個特徵告訴你。（示意圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在感情的路上，我們或許都曾迷惘：什麼是「對的人」？不是完美無缺、也不是一見鍾情，而是一種讓你願意慢下來、開始相信幸福可能的感覺。當你遇見真正適合的人，身心都會出現某些微妙變化，那是心動與平靜共存的狀態。以下四個特徵，是許多人在遇見「對的人」時共同的感受。

一、相處時很放鬆，不用假裝也能被理解

對的人，讓你不再需要隱藏，即使最糟糕的一面被看到，也不會感到羞愧或害怕被評價。你可以做自己，對方依然選擇留在身邊。這種放鬆感是一種深層的安全感，像一個「心靈避風港」，讓你卸下防備，真正地呼吸。

二、爭吵也不怕，因為彼此願意溝通

每段關係都會有摩擦，但當你遇見對的人，爭執不再是破壞，而是讓關係更堅固的機會。你們會願意理解彼此的出發點，而不是急著贏。這樣的互動背後，是兩個人都在為關係努力的誠意。

三、未來的想像裡自然有他／她

你不需要刻意規劃或強迫對方融入生活——未來的畫面裡，他（她）自然而然就會出現。從旅行計畫、家庭構想到生活細節，這份「想一起走下去」的意願，正是愛情穩定的象徵。

四、即使不說話，也覺得舒服

沉默時不尷尬，反而覺得安心，真正的連結不是靠話語堆砌，而是透過眼神、微笑和存在感交流。這份默契讓彼此之間有了穩定的能量流動，也讓愛變得柔軟而真實。

關鍵字：

愛情, 對的人, 心動, 微妙變化, 幸福

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

即使被劈腿仍會選擇原諒的三大星座！TOP 1很重感情　遍體鱗傷也不想關係破裂

即使被劈腿仍會選擇原諒的三大星座！TOP 1很重感情　遍體鱗傷也不想關係破裂

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

外表老實卻「最容易出軌」星座Top 3 ！第一名壓抑太久動心就回不了頭 遇見對的人是什麼感覺？4個特徵告訴你　那份安心其實早已出現 萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來 星巴克今起「大杯以上買一送一」　萬聖節2天優惠喝好喝滿 50歲許路兒仙到不科學　蓬鬆長髮用4百元洗髮精搞定 最近睡不好？睡前吃「6種食物」恐偷走你的睡意 居家整潔也是一種風水！玄關堆滿鞋子象徵「財富留不住」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面