伊能靜：最好的教育不是限制規訓，而是彼此相互成長

伊能靜的分享與文字間對孩子總透露著關愛與期待，日前她在《小紅書》中分享對孩子的愛，她說：「愛這個東西很抽象，許多父母都很愛孩子，但孩子卻感覺不到，她認為愛無非就是三個關鍵詞，分別就是尊重、平等和成就。

這三個關鍵詞簡單來說，「尊重」就是尊重孩子的選擇，「平等」就是與孩子平等地對話，「成就」就是先全然成就自己，再成就孩子，最好的教育不是限制規訓，而是彼此相互成長。

#尊重

伊能靜分享：「只要不傷害自己，不傷害別人的前提，尊重孩子想要的嘗試，我會告訴他這個嘗試可能發生的結果，讓他去評估自己能不能承擔，評估完自己能承擔，我就尊重他的選擇，只要在不傷害自己和別人的原則之下。」

#平等

伊能靜提到自己有兩個小孩，大兒子23歲，女兒9歲，她會先去了解兩個孩子想要的尊重是什麼？自己則是俯身站在同個視角理解他們，她說有些父母會和孩子說：「我給你們零用錢，已經算很尊重你，你還想說三道四？」但她認為這樣的尊重並不是孩子要的，自己會在和孩子「平等」的關係下對待孩子。

#成就

她說：「成就自己的孩子很重要，可是想成為成就孩子的父母，第一件事情必須要先成就自己，只有在全然成就自己的過程中，你才懂得如何成就別人。」