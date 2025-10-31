愛馬仕男裝設計師與adidas推Samba亮片鞋！Simone Rocha x Crocs新款一次看

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

這個秋冬，鞋迷與時尚迷都要尖叫了！兩大話題聯名正式登場，adidas Originals 攜手 Wales Bonner 帶來極具質感的復古運動鞋，以亮片與絲緞交織出閃耀魅力；而 Simone Rocha x Crocs 則延續夢幻與解構並存的設計語言，推出結合珍珠、水晶與立體雕飾的厚底瑪莉珍鞋，絕對是腳下最吸睛的焦點。

adidas Originals x Wales Bonner

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲ Wales Bonner 為 adidas Originals 帶來一系列以重塑經典為核心的秋冬鞋款 。（圖／品牌提供）

Grace Wales Bonner近期成為愛馬仕（Hermès）新任男裝創意總監，而她其實在2014 年就創立同名品牌Wales Bonner，也與adidas Originals維持了多年合作。這次 Wales Bonner 為 adidas Originals 帶來一系列以重塑經典為核心的秋冬鞋款。最吸睛的莫過於閃亮登場的 Samba 亮片鞋，鞋面覆滿細緻亮片布料，從玫瑰銅到深酒紅的漸層光澤，隨光線閃爍出奢華層次。品牌經典的三條紋以緞面布料呈現，柔和卻不失力量。鞋舌與後跟處採用高級皮革包覆，結合微微反光的緞帶鞋帶，讓這雙運動鞋散發出禮服級的華麗感。除了亮片版本，也有更內斂的 棕色緞面拼接款，以異材質的對比強化 Wales Bonner 一貫的文化混融精神，藏著非洲節奏的熱烈靈魂。

Simone Rocha x Crocs第四度聯名

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

英倫浪漫代表 Simone Rocha 再度與 Crocs 攜手合作，第四度聯名以「華麗實驗」為主題登場。這一季最受矚目的焦點是 厚底瑪莉珍鞋（Heeled Mary Jane），以 Crocs 經典輕盈樹脂材質打造，鞋底層疊出雕花般的波浪立體線條，綴滿蝴蝶結與花卉壓紋細節，柔中帶剛。鞋頭與鞋背各鑲嵌一顆手工水晶花飾，散發微光卻不浮誇。

Simone Rocha 更大膽推出了厚底運動涼鞋與花卉串珠球鞋款，其中球鞋版本在鞋身穿孔處點綴多顆立體黑色水晶與珠飾，搭配彈性繫帶與人體工學厚底設計，完美結合機能與浪漫。整體以黑、白、粉三色為主調，讓 Crocs 從休閒走向高級時裝。

